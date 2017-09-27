Kuzey Irak’a yaptırımların Türkiye’ye olası etkileri

Capital Economics'in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Jackson, IKBY'ye uygulanabilecek olası ekonomik yaptırımların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağını söyledi.

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağını belirten Jackson, "Türkiye ekonomisinin geneline bakılınca etki küçük olur. Türkiye, petrol ve doğal gazının çoğunluğunu Rusya ve İran’dan ithal ediyor, Irak’tan değil." dedi.

Jackson, Türk lirasında oldukça küçük hareket görüldüğünü ifade ederek, "Türk lirasındaki zayıflama hisse senedi piyasasına kıyasla çok daha düşük seviyede gerçekleşti. Geçen aydan bu yana Türk lirasındaki zayıflama yüzde 2’nin altında. Türk finansal piyasalarının politik şoklardan hızlıca toparlanabilmesini dikkate alıyoruz." şeklinde konuştu.

Son yıllarda gerilimli dönemlerdeki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin son derece sınırlı olduğuna işaret eden Jackson, yerel finansal piyasaların, 2013'teki Gezi Parkı olayları ve Haziran 2015'teki genel seçimin ardından birkaç hafta içerisinde kayıplarını geri kazandığını, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra borsa ve para biriminin ağustosta kayıplarını telafi ettiğini söyledi.

"Karşılıklı ekonomik etkileri oluşabilir"

Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de "IKBY'nin hızlıca referandum sonucunu bağımsızlık ilanına götürmeyeceği konusunda bir konsensüs mevcut." dedi.

Türkiye’nin IKBY’ye uygulayabileceği olası yaptırımların karşılıklı ekonomik etkilerinin oluşabileceğine işaret eden Ash, şunları kaydetti:

"Yerel para cinsinden satışlar ve döviz cinsinden portföy alımları oldukça dengeli. Merkez Bankası ortalama finansman faizini yüzde 12 seviyesinde tutmak yönünde istekli. Fakat enflasyon yükseliyor ve cari açık artıyor. Cari açığın finansman kalitesi de şu anda zayıf."

"Bölgedeki düzeni sarsan, Türkiye'nin tamamen karşı olduğu bir gelişme"

London Capital Group (LCG) Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya ise referandumun jeopolitik açıdan direkt ve negatif etkisi olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki düzeni sarsan, Türkiye'nin tamamen karşı olduğu bir gelişme. Ekonomik yaptırımların yanı sıra askeri operasyon riski Türk lirasında sınırların gerilmesine yol açabilir, aşağı yönlü bir çalkantı yaratabilir." diye konuştu.