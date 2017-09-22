Kuveyt Türk'ten Arakanlı Müslümanlar için destek

Kuveyt Türk, Myanmar’da saldırıya uğrayan ve göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için Türk Kızılayı’nın başlattığı "Arakan’a Sahip Çık" adlı yardım kampanyasına 1 milyon liralık bağışta bulundu.

Etkinlikte konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Topkapı Sarayı'nın kapısındaki kitabede "Bütün mazlumların sahibi, koruyucusu" yazdığını duyduğunda etkilendiğini ifade ederek, Türk Kızılayı'nın da dünyada ne kadar mazlum varsa onlara hamilik yapmak üzere bu geleneği devam ettirmek için gayret sarf ettiğini söyledi.

Kendilerinin de sosyal sorumluluk gereği bu tür iş birliklerinde bulunduklarını belirten Uyan, "Bu talep, çalışanlarımız ve müşterilerimizden geldi. İnşallah naçizane bir katkı ile bunu harekete geçirmek için yapıyoruz. Normalde bu konularda basın önüne çıkmayız. İnşallah devamını getirir ve benzer iyilik hareketlerine sebep olur düşüncesi içerisindeyiz. Hayırlı olsun. Arakanlı Müslümanlara yardım eli olsun." diye konuştu.

"1 milyona yakın insan, o bölgede insani desteğe muhtaç vaziyette"

Türk Kızılayı Genel Müdürü Kerem Kınık da Kuveyt Türk ailesi ile Kızılay'ın, acı coğrafyasına el uzatmak için bir araya geldiğini belirterek, yardımları, Kuveyt Türk gibi sosyal sorumluluk bilinci olan, ticaretini ahlakıyla yapan ve kazancını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını bilen çözüm, iyilik ortaklarıyla birlikte büyüttüklerini söyledi.

Myanmar’da yüzyıllardır yaşayan bir Rohingya topluluğu bulunduğunu ve uzun yıllardır acılar çektiğini ifade eden Kınık, "Myanmar hükümeti bu insanlara vatandaşlık hakkı vermiyor. Rohingya Müslümanlarının liseden sonra üniversiteye gitme, 2’den fazla çocuk sahibi olma, mülkiyet hakları yok, bir şehirden diğer şehre gitme hakları yok. Zaman zaman evlere gelip çatal kaşıkları sayan güvenlik güçleri eğer evlerde beyan edilenden daha fazla insan sayısı varsa bunlarla alakalı sayısız insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Söz konusu bölgede tehcir, soykırım girişimi ve toplumsal lince dönüşme tehdidi bulunduğunu anlatan Kınık, şunları kaydetti:

"Biz Arakan sınırına gittik. O bölgede Myanmar'dan Bangladeş'e kaçıp gelmiş insanların yüzündeki o korkuyu, dehşeti gördük. Ayaklarında terlik, ayakkabı olmadan, üstlerine geçirdikleri 1-2 bez parçasıyla yola çıkıyor ve yanlarına aldıkları varlıkları da insan tacirlerine kaptırıyorlar. Çoğu bir akrabasını çatışmalarda kaybetmiş ya da yaralı olanlar vardı. Bir kısmı hayatını sularda kaybetmişti. Bugün itibarıyla Bangladeş tarafına sığınan Rohingyalı Müslüman sayısı 500 bine yaklaştı. Daha önceden gelenlerle birlikte 1 milyona yakın insan, o bölgede insani desteğe muhtaç vaziyette. O bölgeye büyük bir fırtına yaklaşıyor, bizlerin de uykuları kaçıyor. İnsanlar naylonun altına bile girecek durumda değiller."

Bangladeş hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaretlendirmesiyle bu sefer iş birliği yaptığını ifade eden Kınık, Myanmar hükümetine de çatışmaların dindirilmesi çağrısı yapıldığını, gelecek hafta Kızılay heyeti ile Myanmar'a gideceklerini söyledi.

100 bin Arakanlıya geçici barınma sağlanacak

Kerem Kınık, Türkiye'de "Arakan'a Sahip Çık" isimli ortak insani yardım kampanyası başlattıklarını, bu iyilik konsorsiyumunun, Bangladeş ve Myanmar tarafında çok boyutlu acil insani destek ve kalıcı kalkınma yardımları yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Bangladeş tarafına sığınmış olan 500 bin civarındaki yeni mülteciye acil insani gıda ve barınma desteği sağlamaları gerektiğini ifade eden Kınık, şunları kaydetti:

"24 bin Arakanlı aileye konut sistemlerini inşa etmeye çalışacağız. Hava koşulları çok ağır. 2 bin hektarlık arazi gösterildi, altyapı çalışmaları yapılacak. Bu 24 bin konut, 100 bin Arakanlıya geçici barınma sağlayacak. Bir sahra hastanesi ve mobil kliniklerin bölgeye ulaşması sağlanacak. İnsanlar yağmur suyu ve nehir suyunu içiyorlar ama aynı yerde diğer ihtiyaçlarını da giderdikleri için salgın hastalık riski var. Temiz içme suyu için çalışıyoruz. Her gün artan büyüklükte acil gıda desteği vermeye devam ediyoruz. Bu hafta 20 bin aileye yardım desteği sağlayacağız."

"Sadece 24 bin evin inşası için 50 milyon dolarlık kaynak gerekiyor"

Türk Kızılayı Genel Müdürü Kınık, bu utancın insanlığın utancı olduğunu ifade ederek, bağışseverleri duyarsız kalmamaya davet etti. Arakan için Kızılay'ın "www.kizilay.org.tr" internet sitesi üzerinden bağış yapılabileceğini bildiren Kınık, "2868'e 'Arakan' yazarak atacağınız bir SMS ile 10 TL katkıda bulunabilirsiniz." dedi.

Bir gazetecinin, yardım için ne kadar kaynak gerektiğine ilişkin sorusu üzerine Kınık, desteklerin artarak devam ettiğini belirterek, "Sadece 24 bin evin inşası noktasında 50 milyon dolarlık kaynak gerekiyor. Önümüzdeki hafta Asya Pasifik'e yapacağımız ziyaretten sonra olası bir Myanmar içerisinde çalışma durumundan sonra Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ziyaretlerimiz olacak. Bu kaynakların bir kısmının da diğer Müslüman ülkelerden karşılanması noktasında temaslarımız var, aldığımız sözler var. İhtiyaç büyük. Bunların karşılanması için desteklere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Uyan, 1 milyon liralık yardım çekini Kınık'a teslim etti.