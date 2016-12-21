"Kuş gribi çıkmamış yumurtayı sattırdı"

Yumurta sektörünün kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat, pek çok ülkede baş gösteren kuş gribinin etkisiyle, önemli ölçüde artış gösterdi.

Kanatlı Tanıtım Grubu Başkanı Bedri Girit, şu anda yaklaşık 45 ülkede kuş gribi vakası tespit edildiğini, hastalığın aşamasına göre karantinaya alınan bu ülkelerle tavuk ve ürünleri ticaretinin yasaklandığını anlattı.

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir vaka olmadığına dikkati çeken Girit, bunun geçen yıl özellikle Balıkesir'de görülen vakaların ardından alınan tedbirlerin sonucu olduğunu dile getirdi.

Kanatlı sektörünün tesislerde güvenlik seviyelerini artırdığını belirten Girit, "Sektör, biyogüvenlik kurallarını en üst düzeyde uyguluyor. Gerek beyaz et gerek yumurta tesislerine ziyaretçi kabul edilmiyor." dedi.

"Hastalıklardan ari olduğumuz için bizi tercih ediyorlar"

Türkiye'nin, tedbirler sayesinde bu dönemi sıkıntısız atlatacağını söyleyen Girit, şöyle devam etti:

"Bu tedbirler devam ettikçe risk azalıyor. Kuş gribi yaşamadan bu seneyi geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu dönemin bize ihracat avantajları oldu. Biz daha tavuktan çıkmamış yumurtaları satmaya başladık. Kasım ayındaki yumurta ihracatımız 246 milyon dolar oldu. Kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı. Siparişlere yetişemiyoruz. Kuş gribine dayalı olarak piliç etinde de benzer bir durum var. Bizim bu durumda en büyük avantajımız coğrafi konumumuz oldu. Tamamen hastalıklardan ari olduğumuz için bizi tercih ediyorlar."

"Yumurta hak ettiği değeri buldu"

Girit, yumurtada ve beyaz ette ihracatın artması ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle yurt içinde de bu ürünlerin fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, fiyat artışına gösterilen tepkiye şaşırdıklarını söyledi.

Yumurta sektörünün bugüne kadar vatandaşa zarar etme pahasına hizmet sunduğunu savunan Girit, "Aşı, yem, ekipman dahil olmak üzere birçok girdisi ithalata dayalı bir sektörüz. Dövizin yükselişinde yaşadığımız bir dezavantaj var, maliyetlerimiz yükseldi. Geçmiş yıllarda biz yumurtayı düşük fiyatlardan sattık, batan şirketler oldu, fonların devraldığı şirketler oldu. Şimdi ise fiyatlar hak ettiği yere geldi." diye konuştu. AA