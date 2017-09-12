'Kuru üzümü 4 liranın altında sattırmayacağız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa'da kuru üzüm rekoltesini açıkladı. Fakıbaba, 2017 yılı rekoltesinin 310 bin ton olarak belirlendiğini söyledi.

Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanımız da daha önceden talimat vermişti. Üzüm dedi 4 TL'nin altında olamaz fakı baba dedi gideceksin bu işi çözeceksin o yüzden Allah'ın izniyle Üzüm'ün üzüm 4 TL'nin altında sattırmayacağız şu anda hazırlıklarımız başladı depo arayışlarımız devam ediyor istediğiniz kadar alacağız ve 4 TL'den alacağız Allah'ın izniyle ve 15 gün içerisinde de paranızı ödeyeceğiz bu Ak Parti hükümetinin sözüdür. Sayın cumhurbaşkanımızın başbakanımızın ve tarım bakanımızın bir sözüdür rekolteyi de biliyoruz tabii abartılı rakamlar var güven her şeyin üzerindedir geçen seneki rekolte yaş üzümde 4 milyon tondu bu sene 4 milyon 200 bin ton geçen sene kuru üzümde rekoltemiz 313.000 tondu bu sene 310.000 ton bunlar güvenilir rakamlardır arkadaşlar Allah'ın izniyle biz hepinizle elele verecek üreticinin yüzünü güldürmek için buradayız"