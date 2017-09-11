Kuru üzüm fiyatları düştü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru üzüm fiyatlarının aşırı düştüğünü, Kurban Bayramı öncesinde 5,20 liraya kadar çıkan kuru üzüm kilogram fiyatının, 3,60 liraya kadar indiğini vurgulayarak, "Devlet müdahalesi şart oldu. Aksi takdirde üreticimiz büyük bir sıkıntı yaşayacak, üretimi sürdürmekte zorlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, kuru üzümde fiyat istikrarının sağlanamadığını, bunun da üreticiyi düzenli ve makul bir gelirden yoksun bıraktığını bildirdi.

Kuru üzüm fiyatlarının aşırı düştüğünü, Kurban Bayramı öncesinde 5,20 liraya kadar çıkan kuru üzüm kilogram fiyatının bugünlerde 3,60 liraya kadar indiğini belirten Bayraktar, "Devlet müdahalesi şart oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi veya belirlenecek bir kurum müdahale alımı yapmalıdır. Aksi takdirde üreticimiz büyük bir sıkıntı yaşayacak, üretimi sürdürmekte zorlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, üreticinin ürettiği kuru üzümü yok pahasına elden çıkarmak zorunda kalmasının kabul edilebilir bir durum olmadığının altını çizerek, 2015 ve 2016'da afetlerden ve ihracat yapılamamasından dolayı büyük kayıplar yaşayan kuru üzüm üreticilerinin, bu yıl da fiyatların düşmesinden mağdur olduğunu aktardı.

İhracata ağırlık verilmeli

Türkiye'nin bağcılıktaki gelişmesinin büyük ölçüde ihracata bağlı olduğunu, iç piyasanın doyduğunu, ihracatın önündeki büyük engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"İhracata ağırlık verilirse Türkiye, anavatanı Anadolu olan üzümden çok daha fazla para kazanır. Üretimi Türkiye'nin yüzde 60’ını bile bulmayan Şili'nin yaptığı 1,5 milyar dolarlık toplam üzüm ihracatı bize örnek olmalıdır. Sofralık ve kuru üzümde Şili 1,5, ABD 1,24 milyar dolar ihracat yaparken, Türkiye'nin, ihracatta, Şili, ABD'nin yanı sıra, İtalya, Çin, Peru, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ardından yedinci sırada yer alması ülkemize yakışmamaktadır. Üretimde dünya 6'ncısı olduğumuz üzümde ihracatta yarım milyar doları ancak geçiyoruz. 2012 yılında 681 milyon dolara kadar çıkan ihracat, Rusya ambargosuyla 2016 yılında 529 milyon dolara kadar indi."

Bayraktar, ihracata prim desteği verilmesi gerektiğine işaret ederek, kaçak yollarla ülkeye üzüm girmesinin önüne geçilmesi, sınır ticaretiyle üzüm girişlerinin iyi kontrol edilmesi ve sınır illeri dışında satılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Üzümlerin, aflatoksin oluşmaması için beton ve tel sergi üzerinde kurutulması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Üzümün alternatif değerlendirme biçimleri olan pekmez, şıra, pestil, üzüm suyu üretimi desteklenmelidir. Ürün ihtisas borsaları oluşturulmalı, mevcut borsalara işlerlik kazandırılmalıdır." ifadesini kullandı.