Kuru kayısıda ihracat arttı, gelir azaldı

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da rekoltenin artması, kuru kayısı ihracatından sağlanan gelirin düşmesine neden oldu.

Dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'nin karşılandığı Malatya, 2016-2017 sezonunda 100'ün üzerinde ülkenin ağzını tatlandırdı.

2015-2016 sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar gelir elde eden kent, 2016-2017 sezonunda 86 bin 255 ton kuru kayısı ihraç etmesine rağmen 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağlayabildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey yaptığı açıklamada, Malatya kayısısının Türkiye'nin milli ürünlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Malatya kayısısının Avrupa'dan coğrafi işaret belgesi de aldığını anımsatan Özbey, bundan sonra Malatya'nın, kayısı fiyatını belirleme noktasında önemli adımlar atacağını kaydetti.

Özbey, 2015-2016 sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar gelir elde etmelerine rağmen, 2016-2017 sezonunda 86 bin 255 ton kuru kayısı ihraç ederek 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağlayabildiklerini kaydetti.

Rekolte fazlalaşınca fiyat düşüyor

Son iki sezon karşılaştırıldığında ihraç edilen ürün artmasına rağmen sağlanan gelirin azaldığına dikkati çeken Özbey, "Geçen sezon çok sattık, az gelir elde ettik. Bu da rekolteyle alakalı. Rekoltenin biraz fazla olduğu yıllar kayısı fiyatları biraz düşük seyrediyor. Tabii bu, ihracata da yansıyor." dedi.

Bu sezon da kuru kayısı rekoltesinin yüksek göründüğünü ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle gerçekte böyle olmadığını vurgulayan Özbey, "Her şey normal giderse 4 kilo yaş kayısıdan 1 kilo kuru kayısı kalır diye düşünüyorduk. Hasat döneminde bahçeleri gezdiğimizde gördük. Bu sezon kayısının kalibresi düşük. 5 veya 6 kilo yaş kayısıda 1 kilo kuru kayısı verimi oldu. Kalite düşüklüğünden dolayı yaklaşık yüzde 40 kayıp olacak." ifadelerini kullandı.

Özbey, 2017-2018 sezonu kuru kayısı ihracatı için ürünlerin bahçelerden toplandığını ve kurutma işlemlerinin sürdüğünü sözlerin ekledi.