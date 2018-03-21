Küresel ticaret "otomobil"le yol aldı

Dünya Ticaret Örgütü verilerinden derlenen bilgilere göre, gelişmekte olan ülkelerde artan talep, teknolojiyle sürekli yenilenen araç modelleri, otomobil sektöründe ciddi bir ekonomik hacim yaratıyor.

Bu gelişmelerin sonucu olarak, otomobillerin dünya ticaretinden aldığı pay, 1 trilyon 350 milyar dolarla yüzde 4,9'a ulaştı. En fazla ithalat ve ihracatın yapıldığı ürün olan otomobili, yüzde 3'lük pay ve 825 milyar dolarla rafine petrol takip ederken, üçüncü sırada yüzde 2,9 pay ve 804 milyar dolarla elektronik devreler yer alıyor.

Araç parçaları 685 milyar dolarla küresel ticaretten yüzde 2,5 pay alırken, bilgisayarlar yüzde 2,2 pay ve 614 milyar dolarla beşinci, ilaç yüzde 2,2 pay ve 613 milyar dolarla altıncı sırada.

Güvenli liman olarak bilinen altın, küresel ticarette yüzde 2,1 pay ve 576 milyar dolarla yedinci olurken, ham petrol yüzde 2 pay ve 549 milyar dolarla sekizinci, telefon yüzde 1,8 pay ve 510 milyar dolarla dokuzuncu, yayın ekipmanları da yüzde 1,4 pay ile ve 395 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

Payı yüzde 1'den az ancak değeri 200 milyar dolardan fazla olan elmas, LPG, uçak, kamyon, tıbbi cihazlar ve yalıtılmış kablo, en fazla ticareti yapılan diğer ürünler olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, otomobil ve rafine petrol gibi 12 üründe en fazla ithalat yapan ülke olurken, aynı zamanda tıbbi cihazlar ve rafine petrolde en büyük ihracatçı konumunda bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya otomobil, araç parçası ve ilaçta en büyük ihracatçı konumunda bulunurken, İsviçre en büyük altın ihracat ve ithalatçısı olarak dikkati çekiyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin ise bilgisayar, yayın ekipmanları, telefon, yalıtılmış kablo ve mücevherde en büyük ihracatçı konumunda bulunuyor.

Çin'den 2,3 trilyon dolarlık ihracat

Öte yandan Çin, ulaştığı üretim kapasitesiyle birçok üründe ihracatı büyük ölçüde tek başına karşılarken, dünya genelinde "Çin malı" damgası her geçen gün artıyor.

Elektrikli makine ve ekipman ürünleri kategorisinde 2016'da, 557 milyar dolarla dünya ihracatının yüzde 26,3'ünü gerçekleştiren Çin'in, diğer dikkati çeken ürün grubu olan bilgisayardaki satışları ise 345 milyar dolar oldu.

Geçen yıl ihracat gelirlerini yüzde 7,9 artışla 2 trilyon 263 milyar dolara çıkaran Çin'in, ithalatı da yüzde 15,9 artışla 1 trilyon 841 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA