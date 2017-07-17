  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.537
    EURO 4.057
  • BIST 106133.45
    ALTIN 140.236
Buradasınız : » » Küresel siber saldırıların dünya ekonomisine zararı açıklandı

Küresel siber saldırıların dünya ekonomisine zararı açıklandı

Küresel çapta bir siber saldırının dünya ekonomisine 53 milyar dolarlık zarara yol açabileceği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Küresel siber saldırıların dünya ekonomisine zararı açıklandı

Küresel çapta bir siber saldırının dünya ekonomisine 53 milyar dolarlık zarara yol açabileceği bildirildi.

Sigorta şirketi Lloyd’s of London ve risk modelleme şirketi Cyence tarafından hazırlanan raporda, bir bulut hizmeti sağlayıcısına varsayımsal olarak siber saldırı düzenlenmesi ve dünya çapındaki işletmelerin bilgisayarlarına yönelik saldırılarda oluşabilecek potansiyel ekonomik kayıplar incelendi.

Küresel bir siber saldırının 4,6 milyar ila 53 milyar dolar ekonomik kayba neden olabileceği belirtildi.

Raporda, böyle bir siber saldırının yol açacağı fiili kaybın ise 121 milyar dolara kadar çıkabileceği ifade edildi.

En çok Rusya ve Ukrayna'yı etkileyen "Petra" virüs yazılımı tarafından haziranda yapılan saldırıda binlerce bilgisayar etkilenmişti. Saldırıya neden olan yazılımın Avrupa'da bazı ülkeler ile ABD'de de yayıldığı ve bazı önemli şirketlerin bilgisayarlarını ele geçirdiği belirtilmişti.

Mayıs ayında da “WannaCry” isimli yazılımla düzenlenen uluslararası siber saldırı, Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi’ni felç edip tüm dünyaya hızla yayılarak çok sayıda ülkede on binlerce kişi ve kuruluşu vurmuştu. Saldırı, 150 ülkede etkili olmuştu.

Etiketler: Siber saldırı, dünya ekonomisi, petra
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER