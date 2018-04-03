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Küresel servet 280 trilyon dolara yükseldi

Dünya genelindeki küresel zenginlik, 2012'den bu yana yüzde 6,4 oranında artarak, 280 trilyon dolara çıktı.

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Küresel servet 280 trilyon dolara yükseldi

Merkezi Zürih'te bulunan çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmet şirketi Credit Suisse'nın Küresel Servet Raporu, bu dönemde dünya genelinde küresel servetin 280 trilyon dolara, kişi başına düşen küresel servetin de yüzde 4,9 artışla 56 bin 540 dolara yükseldiğini gösterdi.

Bu yıl 8'incisi yayımlanan raporda, toplam hane servetinin yüzde 64'üne sahip Kuzey Amerika ve Avrupa'nın, dünyada yetişkin nüfusunun sadece yüzde 17'sini, öte yandan küresel servetin sadece yüzde 10'una sahip Çin'in yüzde 22'sini barındırdığı kaydedildi.

Servet kazancının zirvesinde ABD 

Servet kazancı karşılaştırmasında ilk sıraya 8,5 trilyon dolar artışla ABD yerleşirken, bu kazancın, 2. sırada yer alan Çin'inkinin 5 katı olduğu belirtildi. Listede ABD ve Çin'in ardından Almanya, Fransa, Avustralya, İtalya, Kanada, Hindistan, İspanya ve Tayvan geliyor.

Raporda Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın toplam 3,1 trilyon dolar (dünya çapındaki kazancın yüzde 20'si) servet kazancı elde ettiğine, Mısır ve Japonya'nın ise servet kaybı yaşadığına işaret edildi.

Kişi başına düşen servetin en yüksek olduğu ülkeler

Kişi başına düşen servet bakımından 100 bin doların üzerindeki rakamlara, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, zengin Asya-Pasifik ile Ortadoğu ülkelerinde rastlandığı ifade edilen raporda, kişi başına düşen servetin en yüksek olduğu ilk 3 ülke İsviçre (537 bin 600 dolar), Avustralya (402 bin 600 dolar) ve ABD (388 bin 600 dolar) olarak sıralandı.

Bu üç ülkeyi, Yeni Zelanda (337 bin 400 dolar), Norveç (320 bin 500 dolar), Danimarka (281 bin 500 dolar), Belçika (278 bin 100 dolar), İngiltere (278 bin dolar), Singapur (268 bin 800) ve Fransa (263 bin 400 dolar) izledi.

Yetişkinlerin yüzde 10'luk kesimine denk gelen en zenginlerin, küresel servetin yüzde 88'ini elinde bulundurduğu da vurgulandı.

Raporda ayrıca neredeyse yarısı ABD'de yaşayan dolar milyonerlerinin servetinde 2,3 milyon dolar artış gözlendiğine, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da 620 bin yeni dolar milyonerinin ortaya çıktığına işaret edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: küresel zenginlik, küresel servet
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