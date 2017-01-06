Küresel piyasaların odak noktası ABD'nin istihdam verileri

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksi beklentileri aşarken, ADP özel sektör istihdamı da beklentilerin altında kaldı. Önceki akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından başlayan düşüşünü dün de devam ettiren dolar endeksi, yüzde 1,15 değer kaybederek günü 101,52 ile 14 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesinden tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan üretici enflasyonunun beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artması ve İngiltere'de hizmet sektörünün beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret eden veri sonrasında pay piyasaları yatay bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi 1,06'nın üzerini test ettikten sonra 1,0550-1,0600 bandında dengelenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Bugün Asya'da, gündemin en önemli maddesi, son birkaç gündür olduğu gibi yuanın dolar karşısındaki hareketliliği oldu. Önceki iki günde 6,96'dan yüzde 1,4 azalışla 6,86'ya kadar gerileyen dolar/yuan paritesi, bugün yüzde 0,4 yükselerek 6,91 seviyesinde dengelendi. Meksika pesosu ise merkez bankasının dolar satım müdahaleleri ile dünkü düşüşünü bugüne de taşıdı. Dolar/peso paritesi bugün yüzde 0,7 azalışla 21,3'e indi.

Asya borsalarında ise çok güçlü olmasa da satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Yurt içinde, dolar/TL dün gün içinde 3,6396 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,61'in hemen üzerinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise dün yüzde 0,32 artışla günü 76.386 puandan tamamladı. AA

