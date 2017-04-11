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Küresel piyasaların etkisiyle dolar 3,71'in altını gördü

Küresel piyasalardaki azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL 3,71'in altını gördü.

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Küresel piyasaların etkisiyle dolar 3,71in altını gördü

Doların küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel 3,7084 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 14.50 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,7110'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,33 azalışla 3,9405, sterlin/TL de yüzde 0,30 düşüşle 4,6160'tan işlem görüyor.

Analistler, azalan dolar talebiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlendiğini belirterek, bu durumdan en fazla Güney Afrika Randı, Rus Rublesi ve Türk Lirası'nın pozitif yönde etkilendiğini ifade etti.

ABD Merkez Banksı yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7430 seviyesinin önemli direnç, 3,7050 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Etiketler: dolar fiyatı
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