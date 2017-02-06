  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Küresel piyasalardan sakin başlangıç

Küresel piyasalar, veri akşının zayıf olduğu yeni haftaya Asya piyasalarında sakin bir başlangıç yaptı.

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Küresel piyasalardan sakin başlangıç

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasına karşın, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerden kötü gelmesi düşüş eğilimindeki dolara gelen tepki alımlarını sınırladı.

Cuma New York borsası yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın karar ve açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Trump, cuma günü selefi Barack Obama’nın 2008-2009 finansal krizinin ardından getirdiği finansal regülasyonların gevşetilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalarken, 2010 yılında hayata geçirilen Dodd-Frank Wall Street Reformu’nun yeniden gözden geçirilmesi için başkanlık kararnamesi çıkardı. Bu gelişmelerle dolar endeksi 99,5-100,0 bandında sıkışırken, cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,54 artarak 5.667 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adayların açıklamaları Avrupa Birliği'ne ilişkin tedirginlikleri artırırken, piyasalarda Brexit'in ardından Fransa'da da benzer bir sürece girilebileceği yorumları konuşulmaya başlandı. Cuma günü küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, avro/dolar paritesi son 1 ayda etkili olan yükseliş isteğini sürdürerek 1,08 sınırında dengelendi.

Bugün Çin'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin gerilemesine karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Endonezya'da bugün açıklanan 4. çeyrek büyüme verisi ise yıllık yüzde 4,94 ile beklentilerin hafif altında kaldı.

Yurt içinde, Borsa İstanbul yılın ikinci haftasında başlayan rallisini devam ettirerek geçen hafta yüzde 5,44 değer kazandı ve haftayı 88.390 puandan tamamladı. Dolar/TL ise küresel piyasalar azalan dolar talebine paralel yüzde 4,4 düşmesinin ardından yeni haftaya da düşüş eğilimini sürdürerek 3,6960 seviyelerinden başladı.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, Trump'ın açıklama ve kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, Fed üyelerinin konuşmalarının ise faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler üzerinde etkili olacağı için takip edileceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

12.30 Avro Bölgesi, şubat ayı yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

Etiketler: küresel piyasalar, asya piyasaları, abd başkanı donald trump, new york borsası
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