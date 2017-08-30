Küresel piyasalar Kuzey Kore geriliminin azalmasıyla toparlanıyor

Küresel piyasalar, Kuzey Kore geriliminin azalmasıyla toparlanma eğilimine girerken, Asya borsalarında yüzde 1'e varan yükselişler yaşanıyor.

Kuzey Kore’nin dün sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düşen balistik füze denemesinin ardından Asya ve Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlendi. Gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye ilişkin olarak "Bütün seçenekler masada." açıklamasını yaptı.

Başbakan Şinzo Abe de konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kore’den fırlatılan balistik füzenin Japon hava sahasından geçtiğini bildirdi. Füzenin hareketini takip ettiklerini belirten Abe, "Fırlatmanın hemen ardından Japon hükümeti füzenin hareketini yakından takip edip halkın güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Füze, bölge barışı ve istikrarına yönelik görülmemiş düzeyde tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de dün hisse senedi piyasaları, Kuzey Kore haberlerinin etkisiyle negatif açılırken, krizin daha fazla genişlememesi ve savunma şirketleri hisselerindeki yükselişle toparlandı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,26, Standard &Poor's 500 Endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Analistler, ABD'nin Teksas eyaletinde hayatı felç eden Harvey Kasırgası'nın, petrol üretim merkezlerinde yol açtığı hasarın ve ABD ekonomisine maliyetine ilişkin gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini ifade etti.

New York borsasında yaşanan yükseliş Asya borsalarına da yansıdı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,74 artışla 19.506,54 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06, Hong Kong da Hang Seng endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,09 yükselişle seyrediyor. Dün 108,27 seviyelerine gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/yen paritesi ise bugün 109 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Avrupa borsaları ise dün Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından sigorta şirketlerine gelen etkili satışlarla negatif seyretti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay kapandı. Dün 1,2070 ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi ise bugün 1,20 seviyesinin altına geriledi.

Avrupa tarafında bugün Avro Bölgesi güven endeksleri ve Almanya enflasyon verileri takip edilecek.

Dün 1.326,04 dolarla 9 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise bugün 1.311 dolar seviyelerinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 51,80 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasalarda Kapalıçarşı hariç 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılmıyor. Dolar/TL uluslararası piyasalarda yatay seyirle 3,4480, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 4,1320 seviyelerinde bulunuyor.