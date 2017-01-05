Küresel piyasalar Fed tutanakları sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, dün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından düşüşe geçen dolar endeksi ile pozitif seyrediyor.

Fed tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak mali politikalara ilişkin risklere vurgu yapılması dikkati çekerken, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağı vurgulandı. Tutanaklarda ayrıca, "Kısa vadeli faiz oranlarının bu toplantıdaki faiz artışına rağmen sıfıra yakın olması, Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomideki olası ters şoklara karşı parasal desteği artırma yeteneğini kısıtlıyor." yorumu öne çıktı.

Tutanakların ardından dolar, diğer para birimleri karşısında düşüşe geçerken, pay piyasaları ise yükseliş eğilimini korudu. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,30 artarak günü 19.942 puan ile tarihi zirvesine yakın tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 prim yaparak 2.273 puan ile tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,88 yükseldi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile hizmet sektörü verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, yarınki tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksindeki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğinin de izleneceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan hanehalkı borçlanmasının Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması ile Avrupa genelinde hizmet sektörü verilerinin beklentileri aşması gündemin öne çıkan başlıklarıydı. Dün borsalarda yatay bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi Fed tutanakları sonrasında yükselişe geçti. Parite, dünü 1,05 sınırında tamamlamasının ardından bugün Asya piyasalarında da çıkışını sürdürerek sabah saatlerinde 1,0564'ü gördü.

Bugün Asya'da dolar/yen paritesindeki düşüşten negatif etkilenen Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 azaldı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise önceki kapanış seviyelerinde yatay seyretti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar/TL ise Fed tutanakları sonrasında düşüşe geçerek bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,56 seviyelerinde dengelendi. AA