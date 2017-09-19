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Küresel piyasalar BM Genel Kurulu'na odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve 2 gün sürecek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi BM Genel Kurulu'ndaki liderlerin açıklamalarına odaklandı.

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Küresel piyasalar BM Genel Kuruluna odaklandı

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, kararları yarın açıklanacak FOMC toplantısı öncesinde dolar endeksi 92 sınırına kadar yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak rekorlarını devam ettirdi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,10 artışla tüm zamanların ikinci en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili gelişmeler ve İspanya'da Maliye Bakanlığı'nın, 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumuyla ilgili girişimlerini durdurmayan Katalonya özerk yönetiminin tüm mali kaynaklarına el koymasına karşın pay piyasaları pozitif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 yükseldi.

Japonya'da piyasalar, dünkü resmi tatilin ardından bugüne, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'nin desteği ile başladı. Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 2 değer kazanarak 20 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise sınırlı düşüşle yatay bir seyir izliyor. 

Etiketler: küresel piyasalar, BM Genel Kurulu
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