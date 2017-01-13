Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı geçen hafta 247 bin ile beklentilerin altında kaldı. Veri takviminin görece zayıf olmasının da etkisiyle piyasalarda sakin bir seyir izlenirken, önceki akşam Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte başlayan dolar endeksi ve 10 yıl vadeli tahvil faizlerin düşüş eğilimi dün de devam etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, 10 yıl vadeli tahvil faizi gün içinde 2,3072'ye kadar gerilese de günü yüzde 2,3581'den tamamladı.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan 2016 yılı büyüme verisinin yüzde 1,9 ile beklentileri aşmasına karşın DAX endeksi yüzde 1,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi Trump'ın açıklamaları sonrası başlayan yükselişi ile dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,06 seviyesini aştı. Parite dün en yüksek 1,0685'i görmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 1,0610 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre Çin'de ihracat aralık ayında yüzde 6,1 azalarak beklentilerin altında kalırken, dış ticaret fazlası da 40,8 milyar dolara geriledi. Verilerin ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise dolar/yen paritesindeki yükselişten bulduğu destekle yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğilimi ralliye dönüştü. Endeks 8 milyar lirayı aşan işlem hacmi rekoru ile günü TL bazında yüzde 4,15, dolar bazında yüzde 7,41 yükselişle tamamladı. Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL'yi sıkılaştırma adımı ve küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile döviz kurlarının düşüşe geçtiğini, 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin de yüzde 11,52'ye gerilediğini kaydetti. Borsa İstanbul pay piyasalarının dolar bazında çok düşük fiyatlandığını söyleyen analistler, dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla rallinin tetiklendiğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de hareketlenecek veri takvimi ile açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğine değinerek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da piyasaların odağında olacağını dile getirdi.