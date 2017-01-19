Küresel internet televizyon ağı Netflix'ten rekor

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığı duyuruldu.

Netflix, 2016'nın dördüncü çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 7 milyon 50 bin yeni abone aldı. Böylece şirket tarihinde bir çeyrekte ulaşılan yeni abone sayısında da rekor kırıldı.

Söz konusu yeni abonelerin 1 milyon 930 bini ABD'den, 5 milyon 120 bini ABD dışı ülkelerden oluşuyor.

Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 49 milyon 431 bine, ABD dışı ülkelerde 44 milyon 365 bine ulaşarak toplamda 94 milyona yaklaştı.

Geliri arttı

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki gelirin, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 2,48 milyar dolar olduğu bildirildi. Şirketin geliri 2015'in aynı döneminde 1,82 milyar dolar olmuştu.

Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde net karı da yüzde 54 artarak 66,8 milyon dolar oldu. Netflix, 2015'in ekim-aralık döneminde 43,2 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Netflix'in, net kar ve gelirindeki artışın ardından New York Borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 9,2 artarak 145,52 dolara kadar yükseldi.