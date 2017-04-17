Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in konuğu oldu.

Halkoylamasının sonuçlarını değerlendiren Bulut, "Bu oylamanın kaybedeni yok. Büyük Türkiye'ye giden yeni bir yol açılmıştır. 17 Nisan sabahı yeni hedeflerle ileriye doğru bakarak yeni Türkiye için uyandık. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun kaybeden yok, 80 milyon kazandı." dedi.

Ankara-Washington-Moskova hattı kuruluyor

Koalisyonlar döneminin bittiğini vurgulayan Yiğit Bulut, "Geçmişe bakacak olursak koalisyon hükümetlerinin %50 faizinden 4.61 faize geriledik." dedi.

Bulut, "Cumhurbaşkanlığı sistemine destek 1 yılda %25'ten %51,40'a yükseldi. 200 yıllık yerleşik düzene karşı mücadele edildi. Türkiye üzerindeki İngiliz ve Alman etkisi ortadan kaldırıldı. İngilizlerin dayattığı sistem değiştirildi. Küresel emperyalist dayatmalar sona erdi. Türkiye tam bağımsız bir ülke oldu. Ankara-Washington-Moskova hattı kurulmaya başladı. Avrupa birliğinin olmadığı bir dünya kuruluyor." ifadelerini kullandı.

Hainler hesap verecek

Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Türk halkı yaşadığı olağanüstü olaylara rağmen büyük bir olgunlukla sistemi değiştirdi" dedi.

Bulut, "Son 1 yılda yaşananlara bakın darbe ve işgal girişimi oldu, ekonomiye içerden ve dışardan saldırılar oldu. Tüm bunlara rağmen kazasız belasız oylama yapıldı. Türk milletine silah çekenler, hainlik yapanlar en ağır cezasını çekecek, idamsa idam. Halkın ne dediği önemli, Avrupa'nın ne dediğinin bir önemi yok. Fitne çıkarmak isteyenlere kulak vermeyin. Türkiye, tam bağımsız bir ülke oldu. " ifadelerini kulandı.

Türkiye 3 kat büyüyecek

Yiğit Bulut, "İş dünyası önünü rahatça görebilecek. Şirketlerde sistemlerini yeni Türkiye'ye göre yapılandırıp, yatırımlara hız verecektir. Şuana kadar 760 bin ek istihdam sağlandı, biz tam istihdam da sağlayabiliriz. 13 yılda milli gelir 3,5 kat arttı. Türkiye 2030'da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. İnsanların geliri 3'e katlanacak. Türkiye 3 kat büyüyecek." dedi.

Varlık Fonu 1 Lot bile almadı

Yiğit Bulut, Varlık Fonu'nun borsadan hisse aldığı yönündeki iddialara da cevap verdi.

Bulut, "Varlık Fonu son derece şeffaf kuruluştur. Alt fonlarla sermaye piyasalarında yatırım yapılabilir. Yalanlarla ve iftiralarla yıpratmaya çalışıyorlar. Varlık Fonu'nun 1 lot bile hisse aldığını ispat etsinler, 1 liranın bile başka amaçlarla kullanıldığını ispatlasınlar istifa edeceğim. Yalanları ve iftiraları konuşmak yerine faizi nasıl düşüreceğimiz konuşmalıyız. Faizi yenmek zorundayız. Faiz, ülkemizin illetidir, hastalıktır. Faiz varsa emeğin üretimin değeri yoktur, emeği sömürür. Sistemi, faizleri aşağı düşürecek şekilde düzenlemeliyiz. İçimizde çalışmadan faiz sistemi üzerinden belli noktaya gelen insanlar var" ifadelerini kullandı.

Yiğit Bulut, önümüzdeki dönemde doların 3,50'nin altına düşeceğini sözlerine ekledi.