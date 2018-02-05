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Kuraklık sigortasında poliçe kabul tarihi uzatıldı

Üreticiler, buğdayın yanı sıra arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için 15 Şubat'a kadar kuraklık sigortası yaptırabilecek.

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Kuraklık sigortasında poliçe kabul tarihi uzatıldı

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, üreticilerden gelen yoğun talep doğrultusunda İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda poliçe son kabul süresi uzatıldı.

Bu doğrultuda üreticiler, buğdayın yanı sıra arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihi 31 Ocak olan lokasyonlarda, 15 Şubat'a kadar kuraklık sigortası yaptırabilecek.

Geçen yıl kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde yüzde 60 oranındaki devlet desteğiyle uygulamaya alınan ve üreticiler tarafından ilgiyle karşılanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası çerçevesinde, 2018 yılı ekilişleriyle ilgili olarak buğday ürününe ilaveten arpa, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ve bu ürünlerin tohumluklarına da teminat verilmeye başlanmıştı.

Söz konusu ürünler, başta kuraklık olmak üzere don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kuraklık sigorta poliçesi
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