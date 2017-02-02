'Kur baskısının düşmeye başladığını göreceğiz'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankasının son dönemdeki yaklaşımlarını isabetli bulduğunu belirterek, "Kur baskısının da yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum tarihinin teknik bir konu olduğuna dikkati çeken Zeybekci, tarihin değil milletin huzuruna gidilmesinin önem taşıdığını belirtti.

"Merkez Bankamızın son dönemdeki yaklaşımlarını son derece isabetli buluyorum" sözlerine yer veren Zeybekci, Merkez Bankasının bağımsız bir kuruluş olarak çok güçlü enstrümanları olduğunu, gereken adımları zamanında atmaktan çekinmeyeceğini ve bunları da yaptığını anlattı.

Merkez Bankasının sıkı para politikası, sıkılaştırmaya gidilmesi ve mali disiplinle ilgili yapılması gerekenlerin hepsini gerçekleştirdiğini vurgulayan Zeybekci, "Önümüzdeki süreçte faiz artırımı beklentileri ki bunu ben pek gerekli görmüyorum, Merkez Bankamız bu konuda son derece isabetli gidiyor. Kur baskısının da yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Zeybekci, programda 15 Temmuz gecesi Meclisteki görüntülerinin yayınlanması üzerine şunları belirtti:

"Allah korudu memleketimizi, milletimizi. O gün tankın üzerine yürüyenler, o gün Boğaz Köprüsü'nde ateş edilirken elinde bayrakla dimdik duranlar ve hemen aşağıda, biz burada bunlarla yaşarken hemen altımızdaki Genelkurmay Kavşağı'nda üsten helikopter o iz mermili ağır makineliyle aşağıya ateş ederken ona karşı bayrağını sallayan, tekbir getirenlerin yanında bizim yaşadıklarımız ne ki. Ama o gün bu millet dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi zaferi yazdı, sivil Türk demokrasi devrimi yazdı o gece bu millet. Bu milletin, Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği gibi, bu milletin önünde saygıyla eğiliyoruz."

Enflasyon raporuna ilişkin de Zeybekci, "Buradaki problem talebin çokluğu değil. Eğer siz büyüme diyorsanız, eğer kalkınma diyorsanız, eğer istihdam, yatırım diyorsanız talep yukarıda olmak zorunda, olmalı zaten ki yukarı çeksin herşeyi. Burada problem arzın düşüklüğüdür, üretimin düşüklüğüdür. Arzı artırmak lazım, üretimi arttırmak lazım. Arzı ve üretimi artırmak için de Türkiye'de olması gereken şey yatırım ortamını iyileştirmektir." değerlendirmesini yaptı. AA