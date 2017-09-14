Kümes hayvancılığında üretim arttı

Türkiye'nin yumurta üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,9 artarak 1,6 milyara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Temmuzda 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 115 milyon olarak hesaplandı. Kesilen hindi sayısı ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 20,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 artış göstererek 518 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22,3 yükseldi ve 195 bin 941 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de temmuzda hazirana kıyasla yüzde 22,6 artışla 5 bin 514 tona çıkarken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 41,2 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,6, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artış olarak kayıtlara geçti.