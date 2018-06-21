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Bakan Kurtulmuş: Turizmde yeni bir rekor kıracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yılın sonunda 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri ile yen bir rekor kırılacağını açıkladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 20:53





