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Bakan Kurtulmuş: Turizmde yeni bir rekor kıracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yılın sonunda 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri ile yen bir rekor kırılacağını açıkladı.

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Bakan Kurtulmuş: Turizmde yeni bir rekor kıracağız

Ayrıntılar gelecek...

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