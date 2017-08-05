Küçükbaş kurbanlıklar 750-950 lira arasında satılıyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stokunun bulunduğunu belirterek, "Halen canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada 17-19 liraya işlem görürken, kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor." dedi.

Çelik yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na bir ay kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de son yıllarda kırmızı et üretim sorununun yaşandığına dikkati çeken Çelik, sıkıntının yetiştiriciden kaynaklanmadığını, Anadolu topraklarının küçükbaş hayvan yetiştirmeye çok uygun olduğunu ve yetiştiricilerin de alın teriyle bu mesleği yaptıklarını söyledi.

Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stoku bulunduğuna işaret ederek, "İthalata ihtiyacımız olmadığı gibi, küçükbaş hayvan sayısı da yeterlidir." ifadesini kullandı.

Halen canlı küçükbaş hayvan piyasasında fiyatların kilogram başına 17-19 lira seviyesinde olduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar bölge şartlarına göre de farklılık gösteriyor. İstanbul ve Elazığ'daki kurbanlık hayvan fiyatlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Doğu illerinde biraz daha uygun fiyata kurbanlık hayvan satılabiliyor. Geçen sene de kurbanlık hayvan fiyatları 700-750 liraydı. Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konusu. Mevcut girdi fiyatlarına ve piyasa değerlerine göre bugünkü enflasyon şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 17'yi bulan artışın uygun olduğunu düşünüyoruz."

Küçükbaş hayvan fiyatlarını aşağı çekmek, hayvan popülasyonunu yükseltmek, elde edilen sütün endüstride değerlendirilmesi ve değerinde satılması için kuzuların destekleme kapsamına alınmasını isteyen Çelik, anaç koyun ve keçilere verilen desteklerin de enflasyon artışı göz önünde bulundurularak yükseltilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

Çelik, küçükbaş hayvanlar arasında özellikle anaç dişilerin erken kesime gitmesinden yana olmadıklarının altını çizerek, sektörün sürdürülebilirliği açısından kurban pazarlarında dişi hayvan satılmasının yasaklanması kararını desteklediklerini bildirdi.

"Belediyeler ücretsiz hayvan pazar yeri tahsis etsin"

Belediyelerin kurbanlık hayvanlar için ücretsiz pazar yeri tahsis etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, buralarda satış yapacak kişilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere banyo ve barınak gibi tedbirlerin alınmasının da sektör için olumlu bir adım olacağını söyledi.

Çelik, Kurban Bayramı'nda bazı tüccarların elindeki hayvanın ağırlığını artırabilmek için uygun olmayan yollara başvurduğunu anımsatarak, "Bu kişilere hayvanlara günlük beslenmeleri dışında başka bir şey yedirmemeleri ve içirmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Helale haram katmayın. Tüketiciler de bu konuda dikkatli olsunlar." diye konuştu.

"Fakıbaba ile sektörün sorunlarını çözeceğimize inanıyoruz"

Ülkenin milli ekonomisine katkı sağlayan küçükbaş hayvancılığın, gelişmesi ve üretimin artması için desteklenmesi gerektiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz kırsalda yaşayan düşük gelirli insanlardır. Dolayısıyla tabandan gelen, 'fakir fukaranın babası' olarak bilinen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mız Ahmet Eşref Fakıbaba ile sektörümüzün sorunlarını iyi niyet ve büyük bir samimiyetle çözeceğimize inancımız tamdır. Sayın Bakan'ımızın yapacağı yeni politikalarda, damızlık hayvancılığa yönelik desteklerinin artırılması, sektörde örgütlenmenin desteklenmesi, yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasına yönelik desteklerin geliştirilmesi, hayvancılıkla ilgili finansman kaynaklarının artırılması, canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının yasaklanması, indirilen gümrük vergilerinin yeniden yükseltilmesi gibi birkaç önemli konunun acilen çözüme kavuşturmasını bekliyoruz. Hayvancılıkla ilgili yeni politikaların oluşturulmasında Birlik olarak her zaman destek vermeye hazırız."