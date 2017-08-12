Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın, her Kurban Bayramı öncesi "kurbanlık hayvan yetersiz", "hayvan kalmayacak", "fiyatlar artacak" gibi birtakım söylentilerin çıkarıldığını belirtti.

Akın, bu tür söylentilerin dikkate alınmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'de küçük ve büyükbaş hayvan sıkıntısı yaşanmadığını ifade etti.

Her dönem olduğu gibi bu dönemde de spekülatörlerin iş başına geçtiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bu durumu speküle edenleri aradan çıkarmamız lazım. Küçük ve büyükbaş hayvan varlığımız yeterli. Hükümetimiz ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerekli önlemleri aldı. Malatya'da de kurbanlık buyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda bir sıkıntı yok. Kurban fiyatlarında fazla bir fark yok, 1 veya 2 lira fark ediyor. Malatya'da geçen yıla göre canlı ağırlıkta et fiyatlarının kilogram başına 1 veya 2 lira arasında arttı. Küçükbaş kurbanlıklar ortalama 700 lira ile bin lira arasında satılıyor. Bayramda da fiyatlar bu aralıkta seyredecek. Havadan para kazananlara, hiç bir emek vermeden emek hırsızlığı yapanların spekülasyon üretmesine bakmayın. Kesinlikle hayvan sıkıntımız yok, hayvan varlığımız da çok."

Üreticilere uyarı

Akın, Kurban Bayramı öncesi üreticileri sahte para ve çeklere karşı da uyardı.

Üreticilere peşin satış yapmalarını öneren Akın, "Hayvanlarınızı peşin satın ancak dolandırılmamak için de dikkatli olun. Ayrıca çoklu hayvan satışına da dikkat edilmesi gerekiyor. Kapora olarak yüzde 20'sini verir, 80'ini alır götürürler. Bir bakarsınız 2-3 yıllık emeğiniz boşa gitmiş. Bu konuda da yetiştiricilerimizin daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.