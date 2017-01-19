Kruvaziyerlerin yarıya yakını Kuşadası Limanı'na yanaştı

Türkiye'ye 2016 yılının 11 ayında 589 kruvaziyer gelirken, bunların yüzde 46'sı Kuşadası Limanı'nı tercih etti.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'deki limanlara toplam 589 kruvaziyer geldi.

Bu dönemde gelen kruvaziyerin yüzde 46'sı Kuşadası Limanı'na yanaştı. Ocak-kasım döneminde Kuşadası Limanı'na 271, Çeşme Limanı'na 67, İstanbul Limanı'na da 56 kruvaziyer yanaştı. Bodrum Limanı'na 46, Çanakkale Limanı'na 28, İzmir Limanı'na 24, Marmaris Limanı'na 22, Dikili Limanı'na 17, Antalya Limanı'na 16, Alanya Limanı'na 13, Kaş Limanı'na 4, Mersin, Bozcaada, Güllük, Trabzon limanlarına 3'er, Bartın, Fethiye, Sinop, Taşucu, Göcek ve Yalova limanlarına 2'şer, Samsun Limanı'na 1 gemi geldi.

Ocak-kasım döneminde gelen yolcu toplamı 72 bin 535 oldu, 77 bin 928 yolcu gitti, transit yolcu sayısı da 477 bin 570 olarak belirlendi. Böylece toplam kruvaziyer yolcu trafiği 628 bin 33 kişi oldu.

Gelen yolcuların 22 bin 746'sı Antalya Limanı'nı, 19 bin 978'i Çeşme Limanı'nı, 12 bin 419'u İzmir Limanı'nı, 9 bin 353'ü İstanbul Limanı'nı, 7 bin 952'si Kuşadası Limanı'nı, 50'si Bodrum Liman'nı, 20'si Marmaris Limanı'nı, 11'i Alanya Limanı'nı, 4'ü Dikili Limanı'nı, 2'si Çanakkale Limanı'nı kullandı. Giden yolcunun 22 bin 294'ü Antalya Limanı, 20 bin 860'ı Çeşme Limanı, 12 bin 719'u da İzmir Limanı'ndan çıkış yaptı.

Transit yolcu sayısı da Kuşadası Limanı'nda 331 bin 404, Bodrum Limanı'nda 61 bin 181, İstanbul Limanı'nda 23 bin 952, Çeşme Limanı'nda 17 bin 149, Marmaris Limanı'nda 14 bin 318 olarak belirlendi.

2015 yılında Türkiye'deki limanlara toplam bin 456 kruvaziyer gelmiş ve kruvaziyer yolcu trafiği de 1 milyon 889 bin 370 kişi olmuştu.

"2017 kruvaziyerde 2016'dan daha iyi olacak"

Global Liman İşletmelerine bağlı Port Akdeniz Antalya Limanının Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'nın Ortadoğu ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada trajik ve zor olayların yaşandığı bir yıl olduğunu, bundan da kruvaziyer turizminin olumsuz etkilendiğini söyledi.

2017 için güzel şeyler düşünmek istediklerini ifade eden Sert, şöyle konuştu:

"Bu yıl zor başlasa, ekonomik sıkıntılar olsa da 2017 senesi ve önümüzdeki yılların sektör açısından çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Dünyanın pek çok limanında kruvaziyer işletmeciliği yapan bir şirket olarak umutla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aslında 2016 yılı için temel yaklaşımımız 2015'in üzerindeki verileri yakalamaktı. Kruvaziyer noktasında hedeflerden uzak kaldık. Dünya kruvaziyer turizminin yüzde 40'ı Akdeniz havzasında gerçekleşiyor. Türkiye burada doğru bir lokasyon, doğru bir yer. Çok ciddi bir potansiyel var. Önümüzdeki yıllarda sektörün hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum."