Kruvaziyerle turist getiren seyahat acentelerine destek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünya turizminde önemli konuma ulaşan Türk turizminin sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ve yaşanan olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenmesi amacıyla alınan tedbirlere bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'ye 2017 turizm sezonunda giriş yapacak kruvaziyer ve turist sayılarını koruyarak, daha da artırabilmek üzere alınan "Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar"ın dün Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip gemiyle, Türkiye'de kruvaziyer hizmeti verilen limanlara turist getiren A grubu seyahat acentelerine 31 Aralık'a kadar turist başına 30 dolar destek verileceği bildirilen açıklamada, acentelere sağlanacak desteğin, bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, kararın uygulanmasına ilişkin tebliği çıkarmak, desteklenecek acentelere ilişkin kriterleri belirmek ve uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafları inceleyerek sonuçlandırmak üzere bakanlığın yetkilendirildiği belirtildi.