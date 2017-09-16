Kruvaziyer Liman Projesi ihaleye hazır

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı yazılı açıklamada, projeye ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) verdiği kararın Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlar tarafından imzalandığını, Büyükşehir Belediye Meclisinde de onaylandığını belirtti.

Kruvaziyer Liman Projesi'nin Antalya'nın yıllardır özlediği önemli bir yatırım olduğuna dikkati çeken Türel, "Bu yatırımla turizme önemli bir ivme kazandırmayı, kaliteyi yükseltmeyi ve gelir düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Kruvaziyer gemilerle ağırlıklı olarak gelir düzeyi yüksek üçüncü yaş kuşak turistler seyahat ediyor. Antalya'ya bu gelir düzeyi yüksek turistleri getirmek amacıyla kruvaziyer liman yapmak istiyoruz. Bu konuda uzun bir zamandır çalışıyoruz. Proje şu anda ihaleye hazır." ifadelerini kullandı.

Projenin, yap-işlet-devret modeliyle belediyeye ait Lara Birlik Plajı'nda yapılacağını anımsatan Türel, limanın 300 dönüm üzerine kurulacağına dikkati çekti.

Kruvaziyer limanlarının içinde mutlaka otel de olduğunu hatırlatan Türel, ticari alan ile yat kulübü de planlanan kruvaziyer limana 300 metrenin üzerinde 4 tane geminin yanaşabileceğini bildirdi.

Yaklaşık 420 yat kapasiteli bir marina daha olacağını ifade eden Türel, demir atan gemiden asansörle denizin altına inileceğini, denizin içindeki bir akvaryumdan raylı sistemle karaya gelineceğini kaydetti.