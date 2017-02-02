Krediye sosyal medya kriteri eklendi. Bankalar artık talepte bulunan müşterinin sosyal medya hesaplarını inceliyor. Finansal durum iyi olsa da, arkadaş ve takipçi listesi kredi notunu etkiliyor.

1.7 milyar aboneli sosyal medya devi Facebook’un veri deposu birçok sektörün olduğu gibi bankaların da kredi vermeden önce mercek altına altığı bir bilgi kaynağı.

Sosyal medya kullanıcılarının davranışlarının analizini çıkaran yazılımlar bir süre sonra kullanıcının paylaşım ve tercihlerinin analizi sonrası bir insanı eşinden bile daha iyi tanır hale geliyor. Bu sonuçlar ticari şirketlerden kamuya, güvenlik güçlerinden tahmin unsuru şirketlere kadar bir çok yapının ilgisini çekiyor.



Bankalar da bu duruma kayıtsız kalmadı



Kredi talebinde bulunan kişinin sosyal medyadaki hesapları detaylı inceleniyor.

Konu ile ilgili konuşan Prof. Dr. Murat Ferman, “Canlı yaşayan gerçekçi bir profil o anda size enstanteneyi verdiği için gerçekten görmezden gelinmeyecek bir bilgi kaynağıdır” dedi.

Takipçi ve arkadaş çevresi kredi notunu etkiliyor

Artık oturmuş ve basit programlar var. Bir kaç endikatörle bir kaç vurguyla tüm profilinizi çıkartabiliyorlar ve bu profiller istenildiği gibi şekillendirilebiliyor. Örneğin ne kadar bilinçli profilsiniz örneğin gelir durumunuz nedir? Hayat tarzınız neyi yansıtıyor bütün bunları çok rahat ve dijital ortamda yapabiliyorlar.

Kendini olduğundan farklı gösterenler

Sosyal medyada olduğundan farklı gözükme de önemli bir unsur bankalar ve diğer kuruluşlar buna da bakıyor. Hayat tarzının arka planının boş olduğu aslında kişinin borçları içerisinde böyle bir profil verdiği de düşünülebilir. O zaman da ona göre risk analizi yapılabilir.