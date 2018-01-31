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Buradasınız : » » Kredi kartı kullananlar dikkat! Online alışverişe onay için bugün son gün

Kredi kartı kullananlar dikkat! Online alışverişe onay için bugün son gün

Kredi kartıyla online alışverişte onay süresi bugün sona eriyor. 1 Şubat 2018 itibarıyla bankalarına bildirimde bulunmayan müşteriler online alışveriş yapamayacak.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Online alışverişe onay için bugün son gün

Kredi kartıyla online alışverişte onay süresi bugün  sona erecek. Kullanıcılar bankalarına onay vermediği takdirde 1 Şubat'tan itibaren kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak.

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" dedi.

1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.

Kartlar online alışverişe kapalı olarak üretilecek

Kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) veya şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı kalacak. Yani bankaya onay verilmese dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek. 

 

İHA

Etiketler: kredi kartı online alışveriş, kredi kartı onay
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