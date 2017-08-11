'Kredi Garanti Fonu istihdama ciddi katkı sağlıyor'



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in konuğu oldu.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ilgili verileri paylaşan Cemil Ertem, sanayi üretim, istihdam ve ihracatta KGF’nin etkisini anlattı.

KGF’nin ülke ekonomisini ciddi şekilde canlandırdığını söyleyen Ertem, “KGF kefaleti kullanan firmaların çalışan sayısı Şubat 2017 - Haziran 2017 döneminde %7 arttı. Söz konusu firmalar Haziran’da 3 milyon 185 bin 720 kişiye istihdam sağladı.” dedi.

KGF’nin istihdama sağladığı katkının SGK ödemelerine de yansıdığını belirten Cemil Ertem, Aralık 2016 – Mayıs 2017 döneminde prim ödemelerinin %143 arttığını söyledi.

"KGF ile sanayi üretimi ve ihracat arttı'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, “Sanayi üretimi Ocak 2017’den sonra artış trendine girdi. KFG kullanımının en fazla yoğunlaştığı Nisan ayında sanayi üretim endeksi 133,7'e yükseldi. İhracat artarak Mart 2017’de 14,4 milyon dolara ulaştı” dedi.

Cemil Ertem, “Uluslararası standartta bir reyting sistemi ve bankacılık sistemine entegre çalışan bir yapı kurulmuştur. KGF, 25 yıllık geçmişinde yılda ortalama 1.000 işletmeye hizmet verilir iken şimdi günde ortalama 4.000 işletmeye hizmet edilebilmektedir.” dedi.

KGF’in kullandırdığı kredilerde geriye dönüşlerin başladığını belirten Ertem, “KGF’nin sağladığı fayda riskin çok üstünde. Tüm bu veriler bize kredilerin doğru yerde kullanıldığını gösteriyor. Sitemde kayıtlı 300 bin firma var. Firmalar kredi kullandırılmadan önce incelenir. KGF ile şirketler düzenli muhasebe tutmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

"Yüksek faizden bankalarda zarar eder"

Bankalar için "soluk almanın" söz konusu olamayacağını vurgulayan Cemil Ertem, “Bankalar kaynaklarını ekonomiyi finanse etme alanından çekiyor. Yüksek faizden bankalarda zarar eder. Faizleri yükselterek mevduatları toplama anlayışı yanıltır. Bankaların üretim odaklı alanlara yönelmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde buna yönelik düzenlemeler yapılacak. Şirketler finansman bakımından sadece banka sistemine muhtaç kalmayacak” dedi.

"Sıcak çatışma yaşanmaz"

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğe de değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sıcak çatışma yaşanacağını sanmıyorum. Nükleer güç dengesini bozmak kolay değil. Düğmeye bastığınız zaman geri dönüşü yok. Kuzey Kore'nin sanıldığı kadar yalnız olduğunu düşünmüyorum. Bu işin arkasın ABD-Çin gerginliği var. Çin yavaş yavaş sessini yükseltmeye başlıyor esas sorun bu. Gerilim devam edecektir. Çin ile ABD arasında denge yavaş yavaş bozuluyor. Birçok gerilim Pasifik sorunundan kaynaklanıyor. Siyasi ve ekonomik açıdan Çin’in ön plana çıktığı bir düzene doğru gidiyoruz.”

"Türkiye, ipek yolunda belirleyici ülke"

Yeni ipek yolu projesine değinen Cemil Ertem, “Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki enerji koridorunun önemli bir parçasıdır. Türkiye belirleyici temel ülke pozisyonunu da kaybetmez.

Cemil Ertem, ticaret ve enerji yolları üzerinde hakim olma isteği sebebiyle ABD'nin pasifikte gerilimi artırdığını söyledi.