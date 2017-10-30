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Buradasınız : » » Kralların yiyeceği Türkiye'de yetiştiriliyor

Kralların yiyeceği Türkiye'de yetiştiriliyor

Trüf mantarı kilosu 3 bin dolara kadar alıcı buluyor. Kırklareli'de oluşturulan trüf ormanından ilk ürünler alındı.

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Kralların yiyeceği Türkiyede yetiştiriliyor

Kralların yiyeceği olarak da anılan trüf mantarı kilosu 3 bin dolara kadar alıcı buluyor.

Türkiye'nin biyolojik zenginlikleri arasında bulunan trüf mantarı, bitkilerin köklerinde yetişiyor. Toprağa gömülü halde bulunan mantar özel eğitimli köpekler tarafından tespit ediliyor. 

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Orman İşletme Şefliği bölgede trüf ormanı çalışmaları başlattı. 

2,6 hektarlık alanda yapay trüf ormanı oluşturuldu. 

550 trüf mantarı aşılı meşe ağacı fidanı dikildi ve ilk ürünler toplanmaya başlandı.

Bölgede trüf mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.  

Trüf mantarı Akdeniz iklim kuşağının belirli bölgelerinde yetişiyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trüf mantarı, kırklareli
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