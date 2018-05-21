Köylüler birlikte üretip daha çok kazanacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, köylerde üretim maliyetini düşürerek köylülerin daha çok kazanç elde etmesini sağlamak amacıyla "Birlikte Üretelim Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Diyarbakır'da pilot olarak belirlenen merkeze bağlı Cumhuriyet, Eğil ilçesinin Ilgın ve Sur ilçesinin Karaçimen köylerinde çalışma başlatıldı.

Bu 3 köyde uygulanacak proje ile küçük işletme sahiplerinin ve üreticilerin bir araya gelerek üretimin artırılması, ürünlerin kaliteli hale getirilmesi, üreticiler arasındaki dayanışma ve örgütlenmenin ileri boyuta taşınması, ürünün üreticiden tüketiciye erişiminin sağlıklı ve ekonomik olmasının sağlanması, ürünün alım garantisinin olması amaçlanıyor.

Bakanlık, pilot seçilen 3 köy için ekstra yüzde 30 tarımsal destek verecek, proje ile belirlenen köylere teknik destek, danışmanlık ve finansal kaynak sağlanacak, mevcut üretim modeli sürdürülebilir hale getirilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce projenin uygulanacağı köylerde çalışma başlatıldı.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar başkanlığındaki heyet, projenin nasıl uygulanacağı ve sağlayacağı faydalar üzerine bilgilendirme yapıyor.

Tarımsal üretim verimli olacak

Atalar, bu yıl bakanlık tarafından hayata geçirilen proje için Diyarbakır'da da çalışmalara başladıklarını, öncelikle birlikte çalışma altyapısı olan 3 köy belirlediklerini söyledi.

Projenin köydeki imkanların daha iyi kullanılmasını, üretim maliyetinin düşürülmesini ve üretimin profesyonel kişilerce yapılmasını sağlamak amacıyla uygulanacağını kaydeden Atalar, projeye dahil köylerde hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetlerinin uzman eller tarafından yürütülmesinin amaçlandığını belirtti.

Bireysel olarak yapılan bağımsız üretim modelinde çeşitli sıkıntıların bulunduğuna işaret eden Atalar, "Hem girdi maliyetleri yükseliyor hem de herkesin imkanı yeterli olmayınca üretim uygun şartlarda gerçekleşmiyor. Bu da üretimde verim kaybına neden oluyor, karlılığı azaltıyor. Projede, bu dezavantajları ortadan kaldırmak ve iş gücünden daha iyi yararlanmak amaçlanıyor." diye konuştu.

Atalar, Diyarbakır'da 3 köyde uygulayacakları projenin, elde edilecek başarıya göre diğer köylerde de uygulanacağını aktardı.

Köylere 10 milyon lira yatırım yapılacak

Köylerde kooperatiflerin oluşturulacağını, mevcut kooperatiflerin daha da geliştirileceğini anlatan Atalar, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet köyü hayvancılık, Ilgın köyü organik tarım, Karaçimen köyü de tahıl üretimi ile ön plana çıkan köyler. Proje kapsamında köylere 10 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştireceğiz. Hayvancılığı geliştireceğiz. Köylülerin verimli tarım yapmasını sağlayacağız. Birlikte üretim yapacak olan köylüler daha çok kazanacak."

Köylüler mutlu

Cumhuriyet köyü muhtarı Ayhan Güldağı, köyün 230 haneli olduğunu belirterek, projenin kendilerine anlatıldığını söyledi.

Projenin köye katkısının olacağına inandıklarını belirten Güldağı, "Köyümüz hayvancılıkla ön plana çıktı. Proje ile köyümüzde hayvancılık daha da gelişecek. Kooperatifimiz var. Birlikte çalışma kültürü gelişecek. Daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Kenan Erdoğdu, tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağladığını, uygulanacak projeyi desteklediğini dile getirdi.

Yem bitkisinde girdi maliyetinin yüksek olduğunu anımsatan Erdoğdu, "Maliyetin düşmesini istiyoruz. Bu da ancak birlik ve beraberlik içerisinde olur. Birlikte üretimi artırmak mümkün. Birlikte bunu başarmak istiyoruz. Köyümüzün pilot köy seçilmesi de bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

Sinan Erdoğdu da köylerinde 2 bin hayvan bulunduğunu, proje sayesinde hayvan yetiştiriciliğinde devletin katkısının büyük olacağını aktardı.

"Proje ile hayvanların beslenmesine destek olunacak. Devlet bize destek verecek. Kendimizi şanslı görüyoruz. Bu proje çok güzel. İnşallah başaracağız." diyen Erdoğdu, proje ile köylerinin kalkınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA