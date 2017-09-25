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Köyde kurduğu modern tesiste yumurta üretiyor

Küçük bir köyde 20 yıl önce Tekeli tarafından kurulan modern tavuk çiftliğinde el değmeden yumurta üretimi yapılırken toplanan gübre ise biyogaz fabrikasında değerlendiriliyor.

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Köyde kurduğu modern tesiste yumurta üretiyor

Aksaray'ın küçük bir köyünde 20 yıl önce Mustafa Tekeli tarafından kurulan modern tavuk çiftliğinde el değmeden yumurta üretimi yapılırken makinelerle toplanan gübre ise biyogaz fabrikasında enerjiye dönüşüyor.

Sektörde 35 yıldır üretim yapan Tekeli, merkeze bağlı Armutlu köyündeki 17 dekarlık alanda hijyenik ve çevre dostu tavuk çiftliği kurdu.

Tavukların beslenmesi için yemlerini çiftliğinde üretip silolara depolayan Tekeli, üretilen yumurtaları da insan eli değmeden konveyörler aracılığıyla topluyor.

Çiftlikteki gübreler ise yine makinelerle toplanıp Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada biyogaz olarak değerlendiriyor.

"Sadece yumurtalar kolilenirken el değiyor"

Tekeli, üretim yaparken damızlık çiftliklerinden sağlıklı civcivleri aldıklarını, bunları 112 günlüğe ulaştıktan sonra yumurtalık kümeslere aktardıklarını söyledi.

Tavuklara adeta bebek gibi baktıklarını belirten Tekeli, şöyle devam etti:

"Üretim için bir günlük civcivleri damızlık çiftliğinden alıp buraya getiriyoruz. Özenle bakımlarını yapıyoruz. Hem civcivken hem de sonraki yaşamları boyunca maruz kalabilecekleri hastalıkları önlemek için aşılamalarına dikkat ediyoruz. Yumurta verene kadar tavuklarımıza 30-35 arasında aşılama işlemi gerçekleştiriyoruz. Tavuklara hastalık geldikten sonra tedavi etme gibi bir şansımız yok. Sadece hastalanmadan önce aşılarla tedbir alabiliyoruz. En ekonomik ve sağlıklı yol da budur."

Ürettikleri yumurtanın hijyenik olması amacıyla makineleşmeye önem verdiklerini dile getiren Tekeli, "Personelimizin, tüketicimizin ve tavukların sağlığı açısından insan eli değmeden yumurtaları makineler yardımıyla topluyoruz. Sadece yumurtalar kolilenirken el değiyor. Hayvanlarımızın gübresi de makinelerle toplanıyor. Organize Sanayi Bölgesindeki bir biyogaz fabrikasında işleniyor. Doğaya zarar vermeyen çevre dostu bir işletmeyiz." diye konuştu.

Etiketler: Aksaray, köy
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