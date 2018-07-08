KOSGEB sınırları aştı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB'in yurt dışı iş birlikleriyle ilgili açıklama yaptı.

KOSGEB'in, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) alanında elde ettiği bilgi ve deneyimini, kurulan iş birlikleriyle yurt dışındaki muadil kurum ve kuruluşlara aktardığını anlatan Uzkurt, böylece Türkiye'nin tanınırlığına katkı sağladıklarını söyledi.

Uzkurt, KOBİ'lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklerken, iş birliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitelerini de geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye'yi geçen yıl 16 ülke heyeti ziyaret etti

Uzkurt, bu kapsamda KOBİ'lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlanması ve destekleme modelleri konusunda elde edilen kurumsal kapasitenin yurt dışındaki muadil kurumlarla paylaşılması amacıyla mutabakat zaptları imzaladıklarını anlatarak, "KOSGEB, bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle toplam 78 mutabakat zaptı ve bu zaptlar kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı" dedi.

Türkiye'yi, geçen yıl Afganistan, Endonezya, Etiyopya, Gambiya, Katar, Kenya, Kolombiya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Somali, Sudan, Tataristan, Tayland ve Ürdün olmak üzere 16 ülkenin heyetlerinin ziyaret ettiğini söyleyen Uzkurt, bu heyetlerle iş birliği alanlarını görüştüklerini aktardı.

"Türkiye, KOBİ Politikası Endeksi'nde birinci"

Uzkurt, KOBİ ve girişimcileri hep daha ileriye taşımak için Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

AB tarafından, 2,3 milyar euro'luk bütçeyle KOBİ'lerin finansman imkanlarının artırılması, pazarlara erişimlerinin iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı"nın (COSME 2014-2020) yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Uzkurt, söz konusu programın ulusal koordinatörlüğünü yürüttüklerini ve düzenledikleri eğitimlerle bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

KOSGEB'in, "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası"nın prensiplerinin uygulanmasından sorumlu "ulusal koordinatör" olarak görevlendirildiğini belirten Uzkurt, "Balkan ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası ile ilgili çalışmalar kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile projeye dahil olan ülkelerle hazırlanan KOBİ Politikası Endeksi:2016 raporuna göre, Türkiye bölge birincisi oldu" dedi.

KOBİ'lere yönelik konularda iş birliği çalışmaları yapılıyor

Uzkurt, KOSGEB'in OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya'da Güven Artıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla da KOBİ'lere yönelik konularda iş birliği çalışmaları yaptığını aktardı.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) faaliyetlerinin, 2008 yılından bu yana KOSGEB koordinasyonunda sürdürüldüğünü hatırlatan Uzkurt, "COSME döneminde 'pazarlara erişim' bileşeni altında, KOBİ'lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve iş birliklerini artırmak için 11 konsorsiyumla iş birliği sürdürülüyor. Birçok uluslararası program ve projede yer alan KOSGEB, enerji verimliliği konusunda da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile iş birliği içinde projeler gerçekleştiriyor" dedi.

Kaynak: AA