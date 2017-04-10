'KOSGEB kredileri esnaf ve KOBİ'lere nefes aldırdı'

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, hükümetin esnaf ve KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi desteğinin "fevkalade" olumlu olduğunu belirterek, KOSGEB kredilerinin esnaf ve KOBİ’lere nefes aldırdığını bildirdi.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve KOBİ'lerin 2016'ya güzel bir başlangıç yaptığını ancak 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin sarsıntı geçirmesinden işletmelerin de etkilendiğini kaydetti.

Hükümetin mikro işletmelere yönelik faizsiz kredi desteğinin çok iyi olduğunu belirten Özgenç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam anlamıyla yeterli olmasa da en azından nakit paraya olan ihtiyacı giderecektir. Bu bağlamda işletmelerin önünün açılması amacıyla KOSGEB tarafından geliştirilen 50 bin lira üst limitli 'sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği', ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunuldu. Mart başı itibarıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere kullandırılan faizsiz KOSGEB kredileri, piyasada ilk olumlu etkilerini göstermeye başladı. İşletmelerin büyüklüğüne göre 20 bin ila 50 bin TL arasında değişen tutarlarda kullandırılan krediler hala kullandırılmaya devam ediyor."

Özgenç, Türkiye'de, yakın coğrafyada ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ'lere yönelik ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla hükümetin esnaf ve KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi desteğinin fevkalade olumlu olduğunu, KOSGEB kredilerinin esnaf ve KOBİ’lere nefes aldırdığını kaydetti.

"KOBİ'sel dönüşüm yapılmalı"

Özgenç, KOBİ'lerin periyodik olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin gelişip büyümesi için siyasi ve ekonomik istikrar gerekli olduğu gibi, KOBİ'lerin büyümesi için de kredi desteklerinin istikrarlı bir şekilde sunulması gerekir." ifadesini kullandı.

Hükümetin çare olarak sunduğu bu tür kredilerin ciddi nakit sıkışıklığı yaşayan piyasaya adeta "can suyu" olduğunu belirten Özgenç, şunları kaydetti:

"Destek kapsamında kredi almaya hak kazanan esnaf ve KOBİ'lerin bir kısmı borçlarını kapattı, iş yerlerini yeniledi, kimileri de işlerini büyütebilmek için yeni ürünler aldı. Alınan krediler ile kimi işletme sahipleri üzerlerinde birikmiş borç kamburlarından kurtulurken, kimi işletmeler de yeni ürünler alarak işlerini artırdı.

Türkiye'nin elzem konularında çok büyük meselelere damga vuran hükümet, 16 Nisan referandumundan sonra KOBİ'lerin çok büyük sorun yaşadığı dağınıklığa el atmalı. Kentsel dönüşüm gibi, KOBİ'sel dönüşüm yapılmalı. Ayrıca, esnaflığın bir standardı olmalı, isteyen istediği yerde dükkan açmamalı. Türkiye'de birçok şeyin kuralı varken dükkan açmanın da bir kuralı olmalı." AA