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Buradasınız : » » KOSGEB, çalışma modelini Moğolistan'a taşıyacak

KOSGEB, çalışma modelini Moğolistan'a taşıyacak

Moğolistan'ın KOBİ'ler alanında kurumsal altyapısının güçlendirilmesine yönelik Türkiye'den KOSGEB modeli transferi, bilgi paylaşımı ve eğitim programı gibi çalışmalar yapılacak.

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KOSGEB, çalışma modelini Moğolistana taşıyacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB'in uluslararası iş birliklerini değerlendirdi.

Asya ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerin, Türk dış politikası için bir başarı öyküsü olduğuna işaret eden Uzkurt, KOSGEB'in de söz konusu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği geliştirdiğini söyledi.

KOSGEB'in bu kapsamda dünyadaki muadil kurumlarla eğitim, uzman değişimi, çalıştay, çalışma ve karşılıklı iş ziyaretleri gibi programlar gerçekleştirdiğini anlatan Uzkurt, böylece uyguladıkları destek modellerini başka ülkelere taşıyarak, Türkiye'nin dünyada tanınmasını sağladıklarını belirtti.

Uzkurt, KOSGEB'in iş birliği yaptığı ülke ve kurum sayısını artırmak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Moğolistan ziyaretimizde, ülkenin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Fonu yetkilileriyle bir araya geldik ve iki kurum arasında, KOBİ'ler alanında iş birliğini içeren mutabakat zaptı imzalandık. Mutabakat zaptı ile Moğolistan'ın KOBİ'ler alanında kurumsal altyapısının güçlendirilmesine yönelik KOSGEB modeli transferi, bilgi paylaşımı ve eğitim programı gibi çalışmalar yapılması amaçlanıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: kosgeb, Moğolistan
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