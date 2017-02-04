Köprü ve otoyollar saniyede 38 lira kazandırdı

Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 880 milyon 227 bin liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya çıktı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 38 lira gelir getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3,6 milyar, elde edilen gelir ise 7,5 milyar lira oldu. Geçen yıl köprü ve otoyollardan 417 milyon 232 bini aşkın araç geçişinden, 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 lira gelir elde edildi.

Günde ortalama 370 bin araç geçişinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl sonu itibarıyla 290 milyon 497 bin 113 lira, otoyollardan ise 913 milyon 707 bin 940 lira gelir sağlandı. Söz konusu dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 880 milyon 227 bin 681 liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 liraya çıktı. Böylece köprü ve otoyollardan saniyede yaklaşık 38 lira gelir sağlanmış oldu.

Son 10 yılda köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı ve gelirler şöyle:

YILLAR Net Gelir (TL) Araç

2007 522.153.654 303.111.480

2008 493.554.997 309.834.182

2009 494.887.113 314.214.820

2010 689.858.171 329.639.343

2011 732.681.161 349.847.123

2012 803.425.995 359.805.760

2013 789.708.962 383.618.964

2014 854.285.334 399.491.789

2015 880.227.681 412.473.354

2016 1.204.205.053 417.232.181

Toplam 7.464.988.121 3.579.268.996

