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Köprü ve otoyollar 2016'da ne kadar gelir elde etti?

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, ocak-kasım döneminde 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira oldu.

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Köprü ve otoyollar 2016da ne kadar gelir elde etti?

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasımda köprü ve otoyollardan 33 milyon 544 bin 788 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 99 milyon 871 bin 481 lirayı buldu.

Araçların 22 milyon 396 bin 814'ü otoyolları kullandı ve bu araçlardan 77 milyon 279 bin 416 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 11 milyon 147 bin 974 araçtan da 22 milyon 592 bin 65 lira ücret alındı.

Yılın 11 ayında ise köprü ve otoyollardan geçen 386 milyon 256 bin 390 araçtan, 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir elde edildi. Bu gelirin, 845 milyon 351 bin 767 lirası otoyollardan, 268 milyon 269 bin 775 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi.

Bu dönemde otoyolları 262 milyon 181 bin 747, köprüleri de 124 milyon 74 bin 643 araç kullandı. AA

Etiketler: Köprü ve otoyol gelirleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüler
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