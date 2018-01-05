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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri hakkında açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin tüm araçlarda 10 oranında artırıldığı bildirildi.

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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri hakkında açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğünce, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan fiyat ayarlamasının iddia edildiği gibi tüm araçlar için yüzde 25 seviyesinde olmadığı, bölge ve sınıf bazında hesaplama yapıldığında geçiş ücretlerine uygulanan artışın ortalama yüzde 10'a karşılık geldiği bildirildi.

Otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği anımsatılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın-yayın organlarında haber ve yorumlara yer verildiği, bu çerçevede kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Yapılan fiyat ayarlamasının iddia edildiği gibi tüm araçlar için yüzde 25 seviyesinde olmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: otoyol, köprü, fiyat
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