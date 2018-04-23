Konya'dan Japonlara "mürekkep balıklı makarna"

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection tarafından bronz madalya ile ödülendirildi.

Faaliyetlerine 1998'de başlayan Selva Gıda, un, irmik ve makarna üretimiyle sektörde adından söz ettiriyor. Üretiminin yarısını iç piyasaya satan şirket, 90 ülkeye yaptığı ihracatla da ekonomiye katkı sağlıyor.

Firmanın genel müdür yardımcısı Mehmet Karakuş, Monde Selection'ın kalite düzeylerini belirleyen bağımsız ve uluslararası bir enstitü olduğunu söyledi.

Monde Selection, tadım ve test metodolojileri, izlediği yasal kurallar ve bilimsel analiz güvenilirliğiyle tanınıyor. Konya'da üretilen ürünler; bilim adamları, beslenme ve sağlık danışmanları, gurmeler ve prestijli aşçılık kuruluşlarından gelen şefler tarafından değerlendirildi.

"Gören şaşırıyor"

Karakuş, kendilerinin de yüksek kalitede üretim yapmaya azami özen gösterdiklerini, Uzak Doğu pazarının da firmaları için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yüksek bir potansiyeli olmasına rağmen bu pazarda tutunabilmenin çok zor olduğuna işaret eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bu bölgeye özel, Mürekkep Balıklı Spaghetti'yi ürettik. Uzak Doğu'dan ciddi bir talep geldi. Damak tadımıza yabancı değil. Balık tadı var. Mucizevi bir besin. Antioksidan özelliği var. Kansızlığa iyi geliyor. Vitamin ve minerallerle besleyici özelliği biliniyor. Türk tüketicisiyle de tanıştırmaya başladık. Yurt dışı için üretiyoruz ama ülke pazarına da sunuyoruz. Tüketicimiz yavaş yavaş bunu görmeye başlayacak. Gören şaşırıyor. Türkiye'de de lezzet arayanlara bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Monde Selection'da aldığı ödülle ürünümüz taçlanmış oldu. Ürünümüzün uluslararası düzeyde aldığı kalite tescili bizim için çok kıymetli. Bu topraklarda kurulan bir marka olarak ülkemize uluslararası alanda ödüller kazandırmak bizim için büyük bir onur."

Kaynak: AA