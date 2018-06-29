Konutta indirim kampanyasında yarın son gün

Konut sektörünü canlandırmak ve ev almayı planlayıp sınırlı imkanı olan vatandaşlar için başlatılan indirim kampanyası yarın sona eriyor.

Konut kredisi faiz oranları uzun süredir yüzde 1'in üzerindeydi.

Faizler yüzde 1'in altına indi

Ziraat Bankası'nın 10 Mayıs'ta başı çekmesiyle kamu bankaları ve bazı özel bankalar konut kredisi aylık faiz oranlarını yüzde 0,98'e düşürdü.

Yeni kampanya ile yüzde 0,98 faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunuldu.

Son bir gün

Kampanyanın bitiş tarihi normalde 15 Haziran'dı. Ancak seçimler ve Ramazan Bayramı nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldı, yarın sona eriyor.

Kampanya Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ve İstanbul İnşaatçılar Derneği iş birliğiyle yapıldı.

Binlerce konut satıldı

Diğer faiz enstrümanları artarken, konut kredisi faiz oranlarının düşmesi sektör temsilcilerinin yanı sıra konut alıcılarını da heyecanlandırdı.

Kampanyanın başlamasının ardından bir ay geçmeden binlerce konut satıldı. Özellikle orta gelir grubu ev sahibi olma şansını elde etti.

Yüzde 5 peşinat artı yüzde 20 indirim

Başlangıçta 41 olan firma sayısı kısa sürede 50'ye çıktı.

Kampanya ile 150'den fazla projeden yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirimle konut ve alma imkanı tanınıyor.

8 milyar liraya çıktı

Sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamları 6 milyar liraya ulaştı.

Diğer bankalar da eklendiğinde, toplam 8 milyar lirayı bulan konut kredisi kullanıldı

Kaynak: AA, TRT Haber