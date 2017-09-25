'Konutta 8 aylık satış yeni rekorun habercisi'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-ağustos döneminde 890 bin 430 konut el değiştirdi. İlk 8 aylık satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,68 arttı.

Ağustosta satılan konut sayısı ise 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,75 artışla 120 bin 198 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışı da yine önemli ölçüde arttı. Satışlar, 8 ayda geçen yıla oranla yüzde 8,97 artarken, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,38 artış kaydetti.

Ağustosta bin 684, 8 aylık dönemde ise toplam 13 bin 5 konut yabancılara satıldı.

Sektör temsilcileri, satışların gelecek aylarda daha da artacağını ve bu ay gerçekleşen satış rakamlarının yeni rekorların habercisi olduğunu belirtti.

"Aylık satış rakamı 150 binin üzerine çıkacak"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yılın ilk 8 ayında ve ağustosta yaşanan artışta harç ve vergi gibi sektöre tanınan muafiyetlerin etkisi olduğunu söyledi.

Konut alımlarındaki yüzde 18 oranındaki KDV'nin yüzde 8'e, harç ve damga vergilerinin yüzde 2'den 1,5 seviyesine indirildiğini anımsatan Durbakayım, bu muafiyetlerin 1 Ekim'de sona ereceğini aktardı.

Durbakayım, bu yaz döneminin geçen yılın aynı dönemine göre hareketli geçtiğini kaydederek, "Burada söz konusu indirimler ve teşvikler etkili oldu." dedi.

"İlk 8 ayda ulaşılan 890 bin 430 rakamı bu yılın da yeni bir rekorla kapatılacağının bariz işareti olarak görülmeli." diyen Durbakayım, 120 bin civarında olan aylık satış ortalamasının yıl sonuna doğru 150 binin üzerine çıkacağını sözlerine ekledi.

"Devlet desteğinin devamı önemli"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ağustos rakamlarının sektördeki canlılığın sürdüğünü gösterdiğini belirterek, "Birbirini izleyen aylarda gelen artış rakamları bizlere moral vermeye devam ediyor. Bu artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini, 2017'nin sektör açısından başarıyla tamamlanacağını söyleyebiliriz." dedi.

Özyurt, konutun güvenli bir yatırım aracı olmasının yanında, devletin sektöre verdiği desteğin de bu sonuçların ortayla çıkmasındaki büyük etki ettiğini söyledi.

Yabancılara satışların da arttığını ve sektöre yabancı ilgisinin sürdüğünü dile getiren Özyurt, "Bu desteğin devam etmesi halinde yerli ve yabancı yatırımcı açısından, bir yatırım aracı olarak konutun cazibesinin ve ekonomideki büyümeye katkısının önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, konut satışlarındaki hareketliliğin devam edeceğini belirterek, "Mevcut istikrarın devamıyla sektörün ekonomiye olan katkısının hız kesmeyeceğini, bu katkının önümüzdeki süreçte daha da artarak devam edeceğini söyleyebiliriz." dedi.

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar, yılın tamamının sektör ve yatırımcı için parlak bir yıl olarak tamamlanacağını kaydederek, gayrimenkulün, Türkiye'de hala en önemli ve en kazançlı yatırım aracı olarak tahtını koruduğunu söyledi.

"Satışların devamı ülke ekonomisi açısından da önemli"

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmaya devam ettiğini belirterek, ilk 8 aydaki satışlarda hükümet desteğinin etkili olduğunu söyledi.

Yabancılara yönelik verilen teşviklerle onların sektöre ilgisinin de devam ettiğini dile getiren demir, "Sektörümüzün artan yatırımlarıyla birlikte, ulusal ve uluslararası arenada yapılan etkinlik ve fuarların da katkısıyla Türkiye gayrimenkul ve inşaattaki üstün gücünü tüm dünyaya kanıtlamaya başladı. Bunun neticesini de açıklanan rakamlarda gayet net bir şekilde okuyabiliyoruz. Sektörümüz, her dönemde üreten ve istihdam sağlayan rolüyle de ekonomideki rolünü artırıyor." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, sektörün yılbaşından bu yana sürekli büyüdüğünü belirterek, yerli ve yabancı yatırımcının sektöre olan güveninin artarak sürdüğünü, bu durumun ülke ekonomsi açısından da önemli olduğunu aktardı.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, TÜİK verilerinin sektör için iyimser bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, yabancıya satış konusunun bir iyileştirme alanı olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Özellikle iç piyasada konut alıcısının ekonomik ve siyasi konjonktüre ve sektöre güvendiğini dile getiren Kabadayı, "Yine kazanmaya devam edeceğini biliyor ve bu güvenin satışlara olumlu yansımasını görüyoruz. Önümüzdeki aylarda da yeni kampanyaların devreye girmesiyle aylık bazda benzer artışlarla bu yılı rekorla kapatacağız." dedi.