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Konut satışları martta arttı

Konut satışları martta yüzde 27 artış gösterdi. 128 bin 923 konut satıldı. En fazla konut satışı İstanbul'da yapıldı.

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Konut satışları martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları, martta bir önceki aya göre yüzde 27, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 443 konut satışı ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi.

İpotekli satışlarda yüzde 30'luk artış görüldü.

Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre azaldı. Yabancılar, mart ayında en çok İstanbul ve Antalya'dan ev aldı.

Türkiye'den en çok ev alan yabancılar ise Iraklılar oldu. Iraklıları, Suudi Arabistanlılar ve Kuveytliler izledi.  

Etiketler: konut satışları, TÜİK
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