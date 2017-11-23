Konut satışları ekim ayında azaldı

Türkiye genelinde ekimde 122 bin 882 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 düşüş kaydetti.

Konut satışında en yüksek payı 20 bin 906 konutla (yüzde 17) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 130 konut satışıyla (yüzde 9,9) Ankara, 7 bin 258 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkari, 15 konutla Ardahan ve 38 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 düşüşle 38 bin 593'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 33 konut satışı ve yüzde 18,2 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payı en yüksek il yüzde 44,8 ile Artvin oldu.

Türkiye genelinde ekimde diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 84 bin 289'a çıktı.

Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 873 konut satışı ve yüzde 16,5 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,4 olarak kayıtlara geçti. Ankara 7 bin 807 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken bu ili 4 bin 697 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari olarak tespit edildi.

56 bin 994 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 56 bin 994 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 321 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 18,1) sahip olurken İstanbul'u 4 bin 451 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 839 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 65 bin 888 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 585 konut satışı ve yüzde 16,1 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 50,6 oldu. Ankara'da 7 bin 679, İzmir'de 4 bin 419 ikinci el konut satıldı.

Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 artarak 2 bin 677 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1321 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 465 konutla Antalya, 121 ile Bursa, 108 ile Yalova, 93 ile Aydın izledi.

Geçen ay Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 528 konut satın aldı. Bunu 344 konutla Irak, 278 konutla Azerbaycan, 154 ile Kuveyt, 125 ile Rusya takip etti.

Kaynak: AA