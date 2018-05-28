Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Gayrimenkul şirketleri, 150 civarında projede geçerli olmak üzere konut satışlarında 15 Mayıs-15 Haziran'da geçerli olmak üzere yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası başlattı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) iş birliğiyle düzenlenen kampanyaya ise yoğun katılım var.

41 firmanın katılımıyla başlatılan kampanyada, ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek, kampanya 30 gün sürecek.

"Yatırımcı da harekete geçti"

Ev satışlardan son derece memnun olduklarını söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Halkımız kampanyayı algıladı. Yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, kredi faiz oranı da 0.98 oldu, tapu harcında ve KDV'deki indirimle beraber hepsi paket haline geldi. Bizi en çok memnun eden şey, yatırımcı kitle harekete geçti. Uzun zamandır faizler yükse olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti" dedi.

Kampanya umduğumuzdan daha da iyi gidiyor

Anadolu'dan da İstanbul'a talep aldıklarını aktaran Elmas, "Anadolu'daki projelerde satışlar daha hızlı oldu. Antalya, Denizli, Bursa, Kayseri, Ankara ve İzmir'de projeler yürüten firmalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz bu kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, 9 milyar liraya kadar da potansiyelimizin olduğunu söylemiştik. Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş. Son derece mutluyuz. Kampanya sürecinde, vatandaşlarımız da uygun fiyatla konut sahibi olacaklar" diye konuştu.

"Fırsatı değerlendirmek istedim"

Kampanyayı duyup ilk evini almak için bir inşaat firmasının satış ofisine giden işletmeci Sait Çaydan da, "Fırsatı değerlendirmek için geldim. Ev fiyatlarında ciddi düşüş var. Almak istediğim ev 3+1, fiyatlar projeye göre değişiyor ama iyi geldi. Daha önce 350 bin liralık bir daire bakmıştım şu anda 280 bin liraya geriledi. Önceden aylık ödemesi, 2 bin 750 liraydı şimdi 2 bin oldu. İlk evimi alacağım, evliyim iki çocuğum var, onlar içinde yatırım olacak. İnşallah ikinci dairemizi de alırız" dedi.

"Fiyatlar daha uygun"

Anne ve babalarına Antalya'dan ev alıp hediye edeceklerini söyleyen Murat ve Nursel Ay, kampanyayı duyup geldiklerini belirtti.

Murat Ay, "Anne ve babamız için Antalya'dan daire almayı planlıyoruz. Daha önce de gelmiştik, fiyatlar şimdi daha uygun" dedi. Nursel Ay ise, "Kampanya olduğu için fiyatlar daha uygun. Daha önceden ev fiyatlarını ve projeleri takip ediyordum. 3+1 ev almayı düşünüyoruz, bizim için daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA