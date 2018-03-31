Kombi ve kazanlarda yeni dönem

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırmak için düzenleme yaptıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Enerji ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazları Türkiye'de de uygulanmaya başlandı.

Bakanlığın yaptığı çalışmalar sonucu kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artıracak düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeler 21 Nisan 2018'de yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen ve ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanlar, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunlu hale getirilecek. 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı da bu tarihten itibaren durdurulacak. Üreticilerin ellerindeki ürünleri ise 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermesi gerekiyor.

2 bin litre hacme kadar olan sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin (sıcak su kazanları) enerji verimlilik kriterleri de yükseltilecek.

Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu getirilecek. Verim değerlerinin yanı sıra enerji etiketlemeleriyle ilgili de bazı yeni düzenlemeler getiriliyor. 70 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacak.

Buna paralel olarak, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldıkları ısıtma sistemlerinde de tüm ısı üreticisi kombinasyonuna ait enerji etiketlemesinin, uygulamacı firmalar tarafından yapılması konusu da gündeme gelecek.

Düzenleme ile son tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürünleri seçenekleri sunulacağını anlatan Bakan Özlü, son tüketicilerin de satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacağını aktardı.

Yılda 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak

Türkiye'deki kombi pazarının ortalama yıllık 1,2 milyon adet seviyesi olduğuna işaret eden Özlü, bunun halen yüzde 40’nın Enerji İle İlgili Ürünler Yönetmeliğine uygun olan yoğuşmalı cihazlardan oluştuğunu ifade ettti.

Özlü, "Yönetmeliğin diğer fazlarının devreye girmesiyle birlikte pazarın yüzde 60’lık kısmı da yoğuşmalı cihazlara dönecek. Standart kombilerle yoğuşmalı kombiler arasında yüzde 35-40 seviyelerinde bir fiyat farkı söz konusu olsa dahi özellikle son 3 yılda Bakanlığımızın destekleri ve DOSİDER üyelerinin yaptığı çalışmalarla pazar talebinde önemli bir farklılaşma yaşanmayacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Yoğuşmalı cihazlar, standart cihazlara göre ortalama yüzde 15 daha verimli hale gelecek, yakıt tüketimi azalacak.

Özlü, yoğuşmalı kombiler ile standart kombiler arasındaki fiyat farkının yapılan tasarrufla birkaç yıl içerisinde kendisini hızlı bir şekilde amorti edebildiğine dikkati çekerek, "Bu değişimle birlikte ülkemiz doğal gaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanması beklenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA