KOBİ'leri değerlendirecek kredi derecelendirme kuruluşu kuruluyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan Ekonomi 7/24’ün konuğu oldu. Necmettin Batırel’in sorularını cevaplayan Ertem, alacak sigortası, seçimlerden sonra devreye alınarak KOBİ'leri değerlendirecek özel sektörün kuracağı reyting şirketi ve üniversite mezunu gençlerin yazılım ve teknik programlara katılımlarının sağlanarak alınan sertifikalar ile çalışma ortamı oluşturulması konularında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem'in açıklamalarından satır başları:

Ekonomide kaygıya gerek yok, reform süreci hızlanarak devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri propaganda değil gerçekleşmesi gereken reformlardır.

24 Haziran sonrası yeni hükümet yapısı bu hafta açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası yeni hükümet yapısını bu hafta içinde katılacağı bir televizyon programında açıklayacak.

Muhalefet, işsizliği azaltacağını söylüyor ama bunu nasıl yapacağını açıklamıyor. Muharrem İnce'nin açıkladığı 250 milyar liralık ekonomik vaatlerde kaynak belirtilmiyor. AK Parti hiçbir seçim döneminde popülist politikalara prim vermemiştir.

Ticaret savaşlarının başladığı dönemde Türkiye en avantajlı ülke olacaktır. Alacak Sigortası sistemi ile çek senet kaosunu bitiriyoruz. Alacak sigortası sistemi ile KOBİ'lerin faturaları kıymetli evrak olacak.

Başkanlık sistemiyle birlikte istikrarlı bir döneme adım atacağız. Seçimden sonra iktisadi belirsizlik dönemi başlayacak" diyenler AK Parti'nin seçim beyannamesini okumamışlardır.

"KOBİ'leri değerlendirecek bir tür kredi derecelendirme kuruluşu kuruyoruz"

Devletin değil özel sektörün yapacağı derecelendirme kuruluşu seçimlerden hemen sonra devreye girecek. Bu derecelendirme kuruluşu zamanla uluslararası bir kuruluş olarak faaliyet gösterecek. Bu kuruluş bankaların kredi verebilmesini rahatlatacak, faizlerdeki köpüğü alacak.

"Gıda enflasyonunun düşürülmesi için adımlar atılacak"

Merkez Bankası'nın birinci önceliği seçimlerden sonra enflasyonu hedeflemesidir. Gıda enflasyonunu önleyici önlemler alınması, tarladan sofraya sürecin denetlenmesi, hal yasasının yeniden gözden geçirilmesi gündeme gelebilir. Gıda enflasyonunun düşürülmesi için çok güçlü adımlar atılacak.

Hazine destekli KGF dünyada bir ilk olup çok başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. İlk 500 kuruluşun bile en önemli sorunu finansmana ulaşım ve yüksek finansman maliyeti; bu önlemlerle aşağı çekilmesi gereken bir durum. Seçim sonrası reel ve finans sektörü işbirliğini kuvvetlendirme konusunda güçlü düzenlemeler gündeme gelecek.

Kaynak: TRT Haber