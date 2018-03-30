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Buradasınız : » » KOBİ'lere "Nefes Kredisi" bu yıl da sürdürülecek

KOBİ'lere "Nefes Kredisi" bu yıl da sürdürülecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, iş dünyasına finansman temin etmek için hayata geçirilen "Nefes Kredisi" 2018'de da devam edecek.

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KOBİlere &quot;Nefes Kredisi&quot; bu yıl da sürdürülecek

KOBİ’lere düşük faizli kredi amaçlayan Nefes Kredisi'nde ikinci uygulama dönemi başlıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılı kapsayacak Nefes Kredisi için imza töreni ve tanıtım toplantısı, yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım genel müdürlerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB, nefes kredisi
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