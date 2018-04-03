KOBİ'lere destek için 253 milyon lira ayrıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) KOBİ Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında, Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından hazırlanan "Sıçrama Yapan Şirketler" raporunun tanıtımında konuştu.

KOBİ'lere verilen desteklerle ilgili bilgi veren Bakan Özlü şunları söyledi:

"2029 yılına kadar 4,7 milyar liralık Türkiye'de GSM operatörlerinin kullanacakları, satın alıcı olacakları, müşterisi hazır, Türkiye'de KOBİ'lere, yerli sanayimize iş imkanı sağlayacak bir anlaşma yaptık. KOBİ'lerin gücü çok yerinde değil, 2018 yılında bakanlıktan bu kapsamda 253 milyon lira yerli üretici KOBİ'leri desteklemek için ayırdık, bu seneki rakam 253 milyon lira. Somut ve net. İster buna yerlileştirme, ister KOBİ'lerin desteklenmesi ya da Ar-Ge deyin ama bu destek somut ve net."

"Yaptığımız her şeyi küresel pazara entegre olarak yapacağız"

Bakan Özlü, geçen günlerde Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturulduğunu hatırlatarak, buna yönelik eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Buna bazı ekonomi yazarlarımız 'Acaba ithal ikamesi mi?' eleştirileri getirdiler. Asla. Yaptığımız her şeyi küresel pazara entegre olarak yapacağız. Yaptığımız her faaliyette küresel başarı hedefleyeceğiz. Dolayısıyla bu bir ithal ikamesi değil, geriye dönüş değil. Ciddi bir cari açığımız var. Türk sanayisinin Türkiye'de üretebileceği ne varsa yapılması için çalışacağız."

Kaynak: AA