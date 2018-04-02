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Buradasınız : » » KOBİ'lere 6 ay ödemesiz "Nefes Kredisi" için başvurular başladı

KOBİ'lere 6 ay ödemesiz "Nefes Kredisi" için başvurular başladı

İTO, oda üyesi KOBİ’lerin aylık 0,99 faiz/kar payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri "Nefes Kredisi" için başvuruları bugün almaya başladı.

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KOBİlere 6 ay ödemesiz &quot;Nefes Kredisi&quot; için başvurular başladı

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, İTO’nun proje için ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı kadar yani toplam 1,5 milyar liralık kredi kullandıracak.

İTO üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen cumartesi günü açıklanan TOBB Nefes Kredisi’ni kullanmak için önce oda merkezi, temsilcilikleri ya da İTO’nun mobil hizmet aracından ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir’ ibareli Faaliyet Belgesi alacak.

Masraf en fazla 51 TL

Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat ederek, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek. Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi’nin devlet, finans sektörü ve iş dünyası iş birliğinin örnek projelerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Oran, "Kredi gerek tutarı gerek faiz/kâr payı itibarıyla gerçek bir nefes kredisidir. Ümit ediyorum ki üyelerimize çok büyük katkı sağlayacak ve KOBİ’lere rahat bir nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: kobi, nefes kredisi
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